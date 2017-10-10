"Beşiktaş bizden önde ama..."

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş maçına ilişkin, "Oyuncu kalitesine bakınca Beşiktaş bizden önde gidiyor ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor." dedi.

Mesut Bakkal, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, 13 Ekim Cuma günü Beşiktaş ile Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacaklarını anımsattı. Mücadelenin kendileri için zor geçeceğini vurgulayan Bakkal, "Beşiktaş Süper Lig'in en geniş kadrosuna sahip, en iyi takımlarından bir tanesi. Bu ligde her zaman söylüyorum, ne olacağı belli olmaz." değerlendirmesini yaptı. Beşiktaş karşısında oyun taktiklerini belirleyeceklerini ve maça çıkacaklarını anlatan Bakkal, şöyle konuştu: "Medipol Başakşehir maçında bana 'beraberlik' deseler, 'razıyım' derdim ama attık. Beşiktaş maçına çıkacağız. Belki ummadığımız bir şeyler olacak. Belki onlar atacak, sonra biz atacağız. Bizim o günkü maça yakışır bir mücadeleyi ortaya koymayız gerekiyor. Onu da yapabilecek oyuncu grubum var. Koşmamız gerekiyor. Oyuncu kalitesine bakınca, Beşiktaş bizden önde gidiyor ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor."

"Umutluyum"

Bakkal, kadrodaki genç oyuncu grubuyla bu sıkıntılı günleri atlatacaklarına inandığını söyledi. Medipol Başakşehir maçına çıkarken, herkesin kendilerine mağlup olarak baktığını anlatan Bakkal, "Maç oynanmadan hiçbir şey belli olmaz. Şimdi geriye bakmanın ve başka şeyleri planlamanın anlamı yok. Şu anda ligin başındayız, umutluyum. Yaş ortalaması 24 olan bir takımım var." diye konuştu.

Futbolcuların tempolarının arttığını dile getiren Bakkal, şöyle devam etti: "Koşu tempolarımız yükseldi. Futbolcuların mesafeleri yükseldi. Yüksek hızda koşularımız arttı. Bu takımın mücadele gücünü en yüksek seviyeye çekerek, bazı şeyleri yapabileceğine inanıyorum. Gençlerbirliği, zaten her maçı isteyen, mücadele eden bir takım. Benim amacım böyle bir takımı oluşturup, bu kaostan çıkmak. Sabır gerekiyor. Lig, zor bir lig." Gençlerbirliği'nin başında bu sezon 4 maça çıktığını hatırlatan Mesut Bakkal, şunları kaydetti: "Üç deplasman maçı, bir de içeride oynadık. Deplasman maçlarını kaybettik. Özellikle Göztepe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmaları, iyi oynadığımızı maçlardı. Trabzonspor ve Göztepe maçları, Medipol Başakşehir karşılaşmasına yansıdı. Son dakika da olsa kazanmasını bildik. Alanya'da topun büyük bir bölümü bizde olmasına rağmen yenildik. Aytemiz Alanyaspor maçında bireysel hatayı çok yaptık. Bireysel hatayla verdiğimiz bir maçtı. Hiç beklemediğimiz bir sonuçtu. Bize yakışmadı."