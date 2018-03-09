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"Beşiktaş bizi ilgilendirmiyor"

Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nin kaptanı Uğur Çiftçi, "Yeni bir seri yakalamamız lazım. İlk maç bu diye bakıyoruz" ifadelerini kullandı

09 Mart 2018 Cuma 12:56
"Beşiktaş bizi ilgilendirmiyor"

Spor Toto Süper Lig'de 10 maçlık serisi geçen hafta Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetiyle sona eren Gençlerbirliği'nde hedef yarın oynanacak Beşiktaş karşılaşmasıyla yeni bir yenilmezlik serisi başlatmak.

Başkent ekibinin altyapısında yetişen futbolculardan takım kaptanı Uğur Çiftçi ile genç stoper Yıldırım Mert Çetin, yaptığı açıklamada, 25. haftada karşılaşacakları Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışı içinde olmasının kendilerini ilgilendirmediğini, karşılaşmaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Aytemiz Alanyaspor maçında kötü oynadıklarını, bu nedenle de çok üzgün olduklarını dile getiren Uğur, "10 maçtır kaybetmiyorduk. Her şey çok güzeldi. Gençlerbirliği yakıştığı, layık olduğu yerlere yavaş yavaş geliyordu. Buna bir iş kazası veya nazar boncuğu diyelim." diye konuştu.

Beşiktaş ile yapacakları maçın şampiyonluk mücadelesine etki edecek olmasıyla ilgilenmediklerini vurgulayan Uğur, "Beşiktaş'ın yarışı bizi ilgilendirmiyor. Yeni bir seri yakalamamız lazım. İlk maç bu diye bakıyoruz. İnşallah, kazanır ya da puan alırız ve seriyi yeniden başlatırız." ifadelerini kullandı.

"Ümit hoca bizi tanıyor, biz de onu tanıyoruz"

Uğur, Gençlerbirliği'nde aynı sezonda ikinci kez teknik direktörlük görevine getirilen Ümit Özat'a ilişkin "O bizi tanıyor, biz de onu iyi tanıyoruz. Yeniden gelmesinin büyük katkıları oldu." dedi. Ümit Özat'ın yeniden gelmesinin başkent ekibine olumlu yönde büyük etkisinin olduğunu belirten Uğur, şunları söyledi: "Kendimi örnek verebilirim. Nerede baskı yapmam gerektiğini, nereye koşmam gerektiğini biliyorum. İstediklerini elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. İsteklerini, ne beklediğini biliyoruz. O da bizden, hangi oyuncudan ne alacağını biliyor. Böyle olunca da başarı geliyor."

Yıldırım Mert: "Forma için savaşacağım"

Başkent ekibinin altyapısından yetişen defans oyuncusu Yıldırım Mert Çetin de kimin şampiyon olacağının kendilerini ilgilendirmediğini belirterek, "Önemli olan bizim Beşiktaş maçından puan ya da puanlar alabilmemiz." diye konuştu. Aytemiz Alanyaspor yenilgisine kadar yakaladıkları seriye dikkati çeken Mert, "Güzel bir serimiz vardı, Alanyaspor maçıyla son buldu ama böyle şeyler olabilir. Beşiktaş maçına iyi çalışıp iyi hazırlanıyoruz. Kimin şampiyon olduğu bizi ilgilendirmiyor. Önemli olan bu maçtan bizim puan ya da puanlar alabilmemiz. Bu amacımıza ulaşmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Mert, Beşiktaş karşısında forma giymesi durumuna ilişkin yaptığı şu değerlendirmeyle sözlerini tamamladı: "Altyapıdan çıkan futbolcuların böyle fırsatları iyi değerlendirebilmesi gerekiyor. Palitsevich sakatlandı. Üzücü bir durum, bunun için sevinemem ama bana forma geldiğinde o formanın hakkını vermeliyim. Çünkü ben Gençlerbirliği altyapısından çıkıp A takım formasını giyip kabullenmiş bir oyuncuyum. Hocamız şans verdiği sürece elimden geleni yapıp forma için savaşacağım."

AA

Son Güncelleme: 09.03.2018 13:06
Anahtar Kelimeler:
Yıldırım Mert ÇetinUğur ÇitçiSpor Toto Süper LigGençlerbirliğiBeşiktaş25. Hafta
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