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Beşiktaş bombayı patlatıyor

Beşiktaş taraftarına müjde, İspanya'dan geldi. Pepe, gelecek hafta siyah beyazlı ekibe imza atacak

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Beşiktaş bombayı patlatıyor

Beşiktaş uzun süredir sürdürdüğü Pepe transferi girişimlerinde başarıya ulaşmışa benziyor.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca 'nın haberine göre, Portekizli yıldızın Paris Saint-Germain'e transferinde son dakika pürüzü çıktı. Pepe, PSG ile sağlık kontrolünden bile geçmişti fakat bu transfer gerçekleşmeyecek. Gazete, 34 yaşındaki stoperin gelecek hafta İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la sözleşme imzalayacağını iddia etti. 2007'den bu yana Real Madrid formasını terleten Pepe'nin La Liga şampiyonuyla sözleşmesi uzatılmamış ve oyuncu serbest kalmıştı. Beşiktaş'ın Pepe'ye iki yıl için toplam 10 milyon euro'ya yakın bir ücret ödemesi bekleniyor.
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FutbolBeşiktaşPepe
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