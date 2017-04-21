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"Beşiktaş bu kupayı kazanır"

Olympique Lyon Kulübü Başkanı Aulas, "İlk maçta şanslı bir galibiyet almıştık. Penaltılarda da şans yanımızdaydı" dedi

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"Beşiktaş bu kupayı kazanır"

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş'ı eleyerek tur atlayan Olympique Lyon'un kulüp başkanı Jean-Michel Aulas, siyah-beyazlıların yakın zamanda bu kupayı kazanabileceğini söyledi.  

Aulas, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İlk maçta şanslı bir galibiyet almıştık. Penaltılarda da şans yanımızdaydı. Beşiktaş çok iyi bir takım. İnanıyorum ki yakın zamanda bu kupayı kazanacak." diye konuştu. Beşiktaş'ın Olympique Lyon karşısında çok iyi oynadığını belirten Aulas, "Çok keyifli bir maç izledik. Sahada iki harika takım vardı ve yarı finale çıkabilmek için her şeylerini verdiler. Beşiktaş sahada çok iyi organize oldu. Penaltılarla da olsa kazandık ve mutluyuz." ifadelerini kullandı. İstanbul'da çok iyi ağırlandıklarını vurgulayan Fransız futbol adamı, "İlk maçta istemediğimiz bazı olaylar yaşanmıştı ama burada çok güzel bir atmosfer vardı. Beşiktaş çok iyi bir organizasyon yaptı. Başkan Fikret Orman ile öğlen yemek yedik ve bundan çok keyif aldım. Bizi çok iyi karşıladılar, her şey mükemmeldi." değerlendirmesinde bulundu.
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FutbolOlympique LyonJean-Michel Aulas
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