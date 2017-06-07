Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Beşiktaş Caner’in tapusunu aldı

Beşiktaş Kulübü, Caner Erkin’in bonservisini aldı

Bu haber kez okundu.

Beşiktaş Caner’in tapusunu aldı

Beşiktaş Kulübü, 2016-2017 sezonunda kiralık olarak kadrosunda bulunan deneyimli futbolcu Caner Erkin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi· ve Ti·caret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, 750 bin avro karşılığında bonservisi İtalyan ekibi Inter'den alınan Caner Erkin'le 3 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Kulübümüz ile oyuncu arasındaki güncel sözleşme hükümleri muhafaza edilmiştir." ifadesi de yer aldı. 

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaşCaner ErkinInterKAP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100