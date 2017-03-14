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Beşiktaş da bile böyle oynamıyordu

Trabzonspor’a devre arasında transfer olan ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin dikkatini çeken Olcay Şahan, bordo-mavili forma altındaki performansıyla yüzleri güldürüyor

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Beşiktaş da bile böyle oynamıyordu

Trabzonspor’a devre arasında transfer olan ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin dikkatini çeken Olcay Şahan, bordo-mavili forma altındaki performansıyla yüzleri güldürüyor.

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş’tan Trabzonspor’a transfer olan Olcay Şahan, bordo-mavili forma ile ligde 4 asist yaptı ve 1 gol attı. Transfer olduğu günden bu yana Trabzonspor’a kısa sürede uyum sağlayan ve performansı ile dikkatleri üzerine çeken Olcay Şahan’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 asisti bulunuyor. Ligin ilk yarısında Beşiktaş’ta ilk 11’e girmekte zorlanan ve eski performansının çok uzağında kalan Olcay Şahan, Trabzonspor’da ise siyah-beyazlı takımdaki ilk günlerini hatırlattı. Beşiktaş forması ile 17 karşılaşmada görev alıp 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcu, Trabzonspor’da ise 8 lig maçında 4 asist yapıp 1 kez de fileleri havalandırdı.

TAKIMIN EN ÇOK ASİST YAPANI
Akhisar deplasmanında N’Doye’a attırdığı golle bordo-mavili forma altındaki 4. asistini yapan Olcay Şahan, Trabzonspor’a devre arasında transfer olmasına karşın, takımın en çok asist yapan oyuncusu oldu. Olcay Şahan, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Konyaspor maçında da takımının tek golünün asistini yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolTrabzonsporOlcay Şahan
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