"Beşiktaş değil Lyon ceza almalı"

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, yaptığı açıklamada, yaşananların Olympique Lyon'un sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, "Ev sahibinin birinci önceliği maçın sağlıklı ve güvenli bir şekilde oynanmasını sağlamaktır. Yaşanan her şey Lyon'un sorumluluğunda. Beşiktaş'ın ceza alacak bir durumu yok. Ceza alacak varsa bu Beşiktaş değil Olympique Lyon'dur. Biz bir şey yapmadık. Korkacak bir şeyimiz yok." diye konuştu.



"Sorumluluğumuz dışında bilet satışı yapıldı"