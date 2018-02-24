"Beşiktaş faizden kurtulmalı"

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, 2018 yılının ilk olağan divan kurulu toplantısında borçlarla ilgili uyarılarda bulundu.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yamantürk, "Hayatta her şey iktisatla yaşar. İktisadı olmayan bir şeyin yaşaması mümkün değildir. Hayat bana borcu yönetmenin varlığı yönetmekten daha zor olduğunu öğretti. Var olan borcunuzu yönetemezseniz elinizdekileri de kaybedersiniz. Uzun vadeli kredi faizlerimiz çok yüksek. Özel bankaların faiz sarmalından kurtulmamız gerekiyor." dedi. Beşiktaş'ın iktisadi olarak güçlü olması gerektiğini belirten Yamantürk, kulübün gayrimenkullerinin satılması halinde bile borcun çok az miktar azalacağının altını çizerek, "Satılabilecek gayrimenkullerin nakde çevrilmesi durumunda ödeyeceğimiz ana paranın dörtte birinin düşeceğini söylediler. Bu kadar yüksek borca bu kadar yüksek faiz ödemeye devam edecek olursak korkarım yarın bu gayrimenkulleri bizimle çalışan finans kuruluşlarına veririz. Kulüp içinde tasarruf edilecek çok kalem olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yamantürk, "Başkan ile bir yemekli toplantıda kendisine 'Arkanıza bakmadan yürüyebileceğiniz kişilerle çalışmanız gerekiyor. Sokağa kiminle çıkarsanız çıkın herkes sizi tanır. Bu iyi günde böyledir ama kötü günde de böyledir. İşler kötü giderse herkes sizi tanır.' dedim." şeklinde konuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan farklı Bayern Münih mağlubiyetine de değinen Tevfik Yamantürk, "Bu maç bir yol kazasıydı. Bu adamlarla 10 maç yapsak bu sonuç çıkmaz, başa baş oynarız. O gün bir yol kazası oldu, artık önümüze bakalım." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan siyah-beyazlıların divan kurulu toplantısına Beşiktaşlı gaziler de katıldı. Ayrıca toplantıda 345 yeni üyenin yer aldığı bilgisi verildi.