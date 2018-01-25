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Beşiktaş fire istemiyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

25 Ocak 2018 Perşembe 13:55
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Beşiktaş fire istemiyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Ligin 18. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek ikinci yarıya galibiyetle başlayan siyah-beyazlı ekip, yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. İki takım arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Bu sezon seri galibiyet almakta zorlanan siyah-beyazlı ekip, rakibini yendiği takdirde üst üste ikinci galibiyetini alacak. Ligde 18 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu 33 puan toplayan Beşiktaş, 4. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında rakibiyle deplasmanda yaptığı karşılaşmada 2-2 berabere kalarak 2 puan yitirmişti.

İç sahada yenilmezlik serisi

Beşiktaş, ligde iç sahada başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı son 35 karşılaşmada rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Ligde sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, daha sonra oynadığı iç saha mücadelelerinden puansız ayrılmadı. Beşiktaş, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 28'sı da Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 35 lig maçında 28 galibiyet ve 7 beraberlikle 91 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 87 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 25 gol yedi.

Talisca formda başladı

Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısındaki en büyük kozu Anderson Talisca olacak. Antalyaspor karşısında takımının 2 golünü atan Brezilyalı oyuncunun bu sezon ligde 5 golü bulunuyor.

Sakatlar iyileşti

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Pepe ile Dusko Tosic, Kasımpaşa karşılaşması öncesi gerçekleştirilen antrenmanlarda yer aldı. Bu oyuncuların sakatlığı nedeniyle Antalyaspor karşısında savunmanın göbeğinde Domagoj Vida ile Gary Medel, görev almıştı.

Pepe, Talisca ve Babel ceza sınırında

Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe, Ryan Babel ve Anderson Talisca, Kasımpaşa maçı öncesi ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görürlerse 20. haftadaki Bursaspor karşılaşmasında görev alamayacak.

AA

Son Güncelleme: 25.01.2018 13:55
Anahtar Kelimeler:
Süper LigSporBeşiktaş
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