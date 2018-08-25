Beşiktaş galibiyet peşinde

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Ligin ilk haftasında Akhisarspor'u evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2. haftada ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 6 puana ulaştı ve 3. haftaya averajla lider girdi.

45 maçtır yenilmiyor

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son yılların en iyi iç saha performansına imza atan siyah-beyazlı takım, evinde 45 maçtır yenilmiyor. Süper Lig'de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 45 lig maçında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 38 galibiyet ve 7 beraberlikle 121 puan topladı. Bu karşılaşmaların 38'ini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 31 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

Üst üste 12 maçı kazandı

Beşiktaş ayrıca Vodafone Park'taki Süper Lig maçlarında üst üste 12 galibiyet aldı. Evindeki son puan kaybını geçen sezonun 12. haftasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 12 karşılaşmayı da kazandı. Geçmiş sezonlarda iç sahada peş peşe 14 kez kazanarak kendi rekorunu kıran Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederse bu başarısına biraz daha yaklaşacak.

Babel çalışmalara başladı

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Partizan maçında forma giyemeyen Ryan Babel, takımla çalışmalara başladı. Aynı nedenden dolayı Partizan karşısında görev alamayan Jeremain Lens ise Antalyaspor maçının ilk antrenmanına katılmadı. Hollandalı futbolcunun son durumu, bu akşamki çalışmanın ardından belli olacak.

Negredo oynayabilecek

Kırmızı kart cezasından dolayı Partizan karşılaşmasında takımını yalnız bırakan Alvaro Negredo, Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Antalyaspor karşısında forma giyebilecek. Takımdan gidip gitmeyeceği belli olmayan Negredo, Avrupa Ligi'ndeki LASK Linz maçında son dakikada attığı golle takımına turu getiren oyuncu olmuştu. İspanyol oyuncu, Süper Lig'in 2. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında fileleri havalandıran isimler arasında yer aldı.

45. randevu

Beşiktaş ile Antalyaspor, yarın İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 44 lig karşılaşmasının 31'ini Beşiktaş, 4'ünü Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 94 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 35 gol kaydedebildi. Geçen sezonki maçları Beşiktaş, evinde 2-0, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.

Beşiktaş 1 kez yenildi

Rakibiyle Süper Lig'de yaptığı son 19 karşılaşmadan 16'sını kazanan Beşiktaş, son 28 müsabakadan ise sadece birini yitirdi. Antalyaspor'a 1997-1998 sezonunun ikinci yarısında, 3 Mayıs 1998'de İstanbul'da yapılan maçta 1-0 mağlup olan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 28 müsabakanın 22'sini kazandı, 5'inde berabere kaldı, sadece 2013-2014 sezonunun ilk yarısında Antalya'daki randevuda 2-0 kaybetti. Rekabetteki son 7 maçı yitirmeyen Beşiktaş, son 5 müsabakadan 4'ünde ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Beşiktaş, açık ara üstün

Beşiktaş'ın, Antalyaspor karşısında ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı maçlarda rakibine açık ara üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç sahadaki 22 karşılaşmanın 18'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, bir kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı. Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda kırmızı-beyazlıların filelerini 46 kez havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 7 gol gördü.

Tek galibiyet 1998'de

Antalyaspor, lig tarihinde Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı maçlarda sadece bir kez galip gelebildi. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 22 deplasman maçındaki tek galibiyetini 1998'de elde etti. 3 Mayıs 1998 tarihinde İnönü Stadı'ndaki maçı 1-0 kazanan Antalyaspor'un başında, halen siyah-beyazlıları çalıştıran Şenol Güneş bulunuyordu. Öte yandan, rakip sahadaki son 6 maçta Beşiktaş'a gol atamayan Antalyaspor, son 11 deplasmanda ise sadece bir kez fileleri havalandırabildi.