Beşiktaş Gençler hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 2 Nisan Pazar günü Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, koşu ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Çift kale maçta turuncu takım, siyah ekibe üstünlük sağlarken, Cenk Tosun attığı 5 golle dikkati çekti. Siyah-beyazlıların antrenmanı sonunda bazı oyuncular şut çalışması yaptı. Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.

Quaresma, Mitrovic ve Aboubakar katılmadı

Beşiktaş'ın antrenmanına milli takım kamplarından henüz dönmeyen Ricardo Quaresma, Matej Mitrovic ve Vincent Aboubakar katılmadı. A Milli Takım'dan dönen Cenk Tosun ile Oğuzhan Özyakup ise çalışmada yer aldı. Sakatlığı geçen Gökhan Gönül de takımla çalıştı. İlk bölümdeki koşuda yer alan Ersan Adem Gülüm, çalışmasına salonda devam etti. Hafif sakatlığı bulunan Caner Erkin de salonda çalışmalarını sürdürdü.