Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
87143
ALTIN
217.937
DOLAR
5.7435
STERLİN
7.3085
EURO
6.5396

Beşiktaş, Harun'u alıyor mu?

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bursaspor kaptanı Harun Tekin'in transferiyle ilgili olarak "Daha da önce söylediğim gibi Harun Tekin transferi gündemimizde yok" dedi

16 Ağustos 2018 Perşembe 17:11
Beşiktaş, Harun'u alıyor mu?

Kulüpler Birliği ve aynı zamanda Beşiktaş Başkanı olan Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından Bursasporlu Harun Tekin ile ilgili konuştu.

Döviz kurlarındaki hareketlenmelerden bahseden Orman "Şu anda bizim gündemimizde transferden daha önemlisi, önümüzdeki senenin bütçe planlaması var var. Döviz kurlarındaki hareketlenmelerden dolayı yapmakta da zorlanıyoruz. İlk etapta bütçeyi toparlamamız lazım" ifadelerini kullandı.

HARUN TEKİN AÇIKLAMASI!

Kaleci transferiyle ilgili olarak yöneltilen soruyu yanıtlayan Orman, "Daha da önce söylediğim gibi Harun Tekin transferi gündemimizde yok" cevabını verdi.

SPOR SERVİSİ

Son Güncelleme: 16.08.2018 17:18
Anahtar Kelimeler:
Harun TekinFikret OrmanBeşiktaşFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emre için Fener de devrede
Emre için Fener de devrede
Şok! Kulüpler anlaştı kapanıyor
Şok! Kulüpler anlaştı kapanıyor
"Emre'nin transferi için uğraşıyoruz"
"Emre'nin transferi için uğraşıyoruz"
"Atmosfere hayran kaldım"
"Atmosfere hayran kaldım"
Bursa için kontrolden geçti
Bursa için kontrolden geçti
"Salih için Empoli ile anlaştık"
"Salih için Empoli ile anlaştık"
PFDK, Göztepe'ye cezayı kesti
PFDK, Göztepe'ye cezayı kesti
Vodafone Park bayrağı teslim aldı
Vodafone Park bayrağı teslim aldı
"Sümer, bazı şeylerden rahatsız"
"Sümer, bazı şeylerden rahatsız"
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim