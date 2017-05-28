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Beşiktas'ı şampiyonluk coşkusu sardı

Beşiktaş’ın deplasmanda Gaziantepspor’u Babel, Talisca (2) ve Oğuzhan’ın golleriyle 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Beşiktaş Çarşı’da şampiyonluk coşkusu yaşandı

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Beşiktas'ı şampiyonluk coşkusu sardı

Beşiktaş’ın deplasmanda Gaziantepspor’u Babel, Talisca (2) ve Oğuzhan’ın golleriyle 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Beşiktaş Çarşı’da şampiyonluk coşkusu yaşandı.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantepspor’u 4-0 mağlup etti. Ligin bitimine bir hafta kala en yakın rakibi Medipol Başakşehir’e 4 puan fark atan siyah-beyazlılar, üst üste ikinci kez şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş Çarşı’yı dolduran yaklaşık 15 bine yakın taraftar, büyük coşku yaşadı. Meşaleler ve havai fişeklerle şampiyonluğu doyasıya kutlayan siyah-beyazlı taraftarlar, çarşıyı bayram yerine döndürdü.

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