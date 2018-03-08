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"Beşiktaş'ı yine mağlup edeceğiz"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Şimdi hedef Beşiktaş maçıyla yeni bir seri yakalamak" dedi

08 Mart 2018 Perşembe 17:02
"Beşiktaş'ı yine mağlup edeceğiz"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı takımın 10 maçlık yenilmezlik serisinin Aytemiz Alanyaspor maçıyla sona erdiğine dikkati çekerek, "Şimdi hedef Beşiktaş maçıyla yeni bir seri yakalamak." dedi.

Murat Cavcav, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor karşısında sahalarında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti. Kaldıkları yerden devam etmek istediklerini belirten Cavcav, "Şimdi hedef Beşiktaş maçıyla yeni bir seri yakalamak. Bunu yapabilecek gücümüz var. Futbolda hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ya da kaybedilmez. Önceki haftalarda neler yapabileceğimizi ve gücümüzü herkese gösterdik." diye konuştu.

"Futbolcularımıza güveniyorum"

Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında olduğunu, kırmızı-siyahlı ekibin ise layık olduğu üst sıralar için mücadele ettiğini dile getiren Cavcav, şunları kaydetti: "Rakibimizi ilk yarıda mağlup etmiştik. Yine aynı mutluluğu yaşamak istiyoruz. Futbolcularımıza güveniyorum. Onların gayretlerinden en ufak bir şüphem yok. Bu maçta da ellerinden gelenin fazlasıyla yaparak Gençlerbirliği taraftarlarına ve Ankaralılara güzel bir hediye vermek isteyeceklerdir."

Murat Cavcav, ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için "Başta kulübümüze değer katan kadın sporcularımız, kadın personelimiz ve kadın taraftarlarımız olmak üzere tüm kadınların gününü kutluyorum." mesajını verdi.

AA

Son Güncelleme: 08.03.2018 17:14
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigMurat CavcavGençlerbirliğiFutbolBeşiktaş25. Hafta
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