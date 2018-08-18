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Beşiktaş için maçları ertelendi

Sırbistan Futbol Federasyonu, Partizan'ın yarın yapacağı Süper Lig karşılaşmasının, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile oynayacağı maçların ülke puanı için önem taşıdığı gerekçesiyle ertelendiğini duyurdu

18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:29
Beşiktaş için maçları ertelendi

Sırbistan Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşacak Partizan'ın yarın oynaması gereken Süper Lig maçının ertelendiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Sırbistan Süper Lig'in 5. haftasında yarın oynanması planlanan Partizan-Rad kaşılaşması için iki kulübün erteleme talebinin kabul edildiği duyuruldu.

Söz konusu kararın, 23 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak Partizan'a "tam destek" sağlamak amacıyla verildiğinin belirtildiği açıklamada, Sırbistan futbolu için önem taşıyan bu müsabaka öncesi gösterdiği anlayış ve saygı için Rad Kulübüne teşekkür edildi.

Açıklamada, Partizan'ın Avrupa Ligi grup aşamasında yer almasının ülke puanını önemli ölçüde artıracağı ve bunun tüm Sırp kulüplerinin faydasına olacağı için söz konusu Süper Lig maçının ertelendiği ifade edildi.

AA

Son Güncelleme: 18.08.2018 15:35
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiPartizanFutbolBeşiktaş
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