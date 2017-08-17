Beşiktaş, ikinci haftalarda zorlanıyor

Beşiktaş ile Kasımpaşa , yarın yapacakları maçla lig tarihinde 29. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 28 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 19'unu Beşiktaş kazandı, 6 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı. Beşiktaş'ın 60 golüne, Kasımpaşa 24 golle cevap verdi. Geçen sezonki maçları ev sahibi takımlar kazandı, Kasımpaşa 2-1, Beşiktaş ise 4-1 galip geldi.

Kasımpaşa, evindeki son 2 maçı kazandı

Kasımpaşa, Süper Lig 'in 2. haftasında ağırlayacağı rakibini son 2 sezonda evinden puansız gönderdi. Beşiktaş, son 4 maçın 3'ünde puan kaybettiği rakibine, deplasmandaki son 2 müsabakada mağlup oldu. İki takım arasında 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maç 3-3 bitti. İkinci yarıda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçta da Kasımpaşa, sahasında 2-1 galip gelerek, rakibine 2016-2017'de ligde ilk yenilgisini tattırdı. Sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmayı ise siyah-beyazlılar 4-1 kazandı. Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963'te hem beyaz grupta hem de final grubunda birlikte yer alınca bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.

Beşiktaş 2. haftalarda zorlanıyor

Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, son dönemde sezonun 2. hafta karşılaşmalarında zor galip geliyor. Sezon mücadelesine genelde iyi başlayan Beşiktaş, sonraki hafta maçlarında ise taraftarlarını sevindirmekte zorlandı. Siyah-beyazlı takım, geride kalan 7 sezondaki 2. hafta maçlarında sadece 2 kez kazanabildi. Bu 7 karşılaşmanın 3'ünden berabere ayrılan Beşiktaş, 2 kez de rakiplerine mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, söz konusu dönemde toplam 12 puanlık kayıp yaşadı.

Güneş ile 2. haftada galibiyet yok

Son 2 sezonda camiaya şampiyonluk kazandıran teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, 2. haftalarda galibiyet alamadı. Beşiktaş, Güneş'in göreve başladığı 2015-2016'nın 2. haftasında Trabzonpor'a evinde 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş, geçen sezon aynı haftada ise deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2'lik eşitliği bozamadı.

Kalesini gole kapatamadı

Siyah-beyazlı takım, söz konusu dönemde maçlarının tamamında gol yedi. Ligin 2. hafta maçlarında rakiplerini durdurmakta zorlanan Beşiktaş, son 7 sezonda toplam 13 golü kalesinde gördü. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri ise 14 kez havalandırdı.