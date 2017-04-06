Beşiktaş 'ın milli golcüsü Cenk Tosun , performansının gelişiminde teknik direktör Şenol Güneş'in büyük katkısı olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın formda futbol cularından Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımın bu sezon Avrupa ve ligdeki performansı ile form durumuna ilişkin UEFA 'ya röportaj verdi. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın, Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u eleyerek ilk kez yarı finale kalma fırsatı yakaladığının hatırlatılması üzerine Cenk, "Turnuvada yarı finale kalacak güçte olduğumuza inanıyorum. Beşiktaş ile tarih yazmak istiyoruz." dedi. UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği 4 maçta 3 kez ağları sarsan 25 yaşındaki futbolcu, başarısının sırrının sorulması üzerine, "Sıkı çalışıyorum. Çalışmadan bir şey olmaz. Başarılı olmak için her zaman üzerine koyarak devam ediyorum. Forma şansı bulduğumda elimden geleni yapıyorum. Beşiktaş'taki üç sezonumda çok ilerleme kaydettim. Şenol Güneş'in gelişimimde büyük emeği var." cevabını verdi. Cenk Tosun, penaltı bölgesinde etkili olması ve iki ayağını aynı derecede etkili kullanabilmesinin avantajını maçlarda yaşadığını da söyledi.

"İkisinden çok şeyler öğrendim"

Beşiktaş'ta önceki sezonlarda Demba Ba ile Mario Gomez'in yedeği olmasına rağmen bu sezon takımın kilit oyuncuları arasına giren Cenk, "İkisinden de çok şeyler öğrendim çünkü çok kaliteli golcüler. Geçen sezon gol sayımı artırarak ilk 11'de oynayabileceğimi gösterdim. Hocam bana güvendi ve ben de bu sezon gollerimle onu mahcup etmedim." ifadelerini kullandı. Vodafone Arena'da taraftarla aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu ve bu durumun performanslarına yansıdığını belirten Beşiktaşlı golcü, "Ligde evimizde yenilgi yüzü görmedik ve bizi orada yenmek her rakip için çok zor. Lyon da o maçta zor anlar yaşayacak." diye konuştu.

"Beşiktaş'ta aile ortamı var"

Cenk Tosun, ligde lider konumda bulunan Beşiktaş'ta futbolcular arasında aile ortamı yaşandığının altını çizerek, "Takım arkadaşlarımı dostlarım gibi görüyorum ve her antrenmana geldiğimde bu sıcaklığı hissediyorum. Kimse kimseyi kıskanmıyor ve başarılı olması için herkes birbirine destek veriyor." şeklinde konuştu. Ligde 16 golle krallık yarışında zirvede yer alan Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş formasıyla her kulvarda çıktığı 38 karşılaşmada ise 20 kez ağları havalandırdı.