Beşiktaş'ın en zor sınavı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Beşiktaş ile ikinci yarının en başarılı takımı Trabzonspor, yarın Trabzon'da karşılaşacak. Medical Park Arena'da saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Üst üste aldığı beraberliklerin ardından 26. haftada Gençlerbirliği'ni mağlup ederek en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 5'e çıkaran Beşiktaş, Trabzon deplasmanında avantajını korumaya çalışacak. 27. hafta maçları öncesi Beşiktaş 58 puanla liderlik koltuğunda otururken, son 10 lig maçında mağlup olmayan Trabzonspor ise 44 puanla beşinci sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.



Aboubakar'ın cezası bitti

Antalyaspor maçında çift sarı kart sonucu kırmızı kart görerek oyun dışı kalan atılan Vincent Aboubakar'ın cezası sona erdi. Gençlerbirliği maçında oynayamayan Kamerunlu forvet, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Trabzon'da sahada olacak.

Hutchinson, Cenk Tosun ve Atınç Nukan ceza sınırında

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde Atiba Hutchinson, Atınç Nukan ve Cenk Tosun sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan siyah-beyazlı futbol cular, Trabzonspor karşısında da kart görmeleri halinde Adanaspor maçında forma giyemeyecek.

Fabricio'nun durumu belirsiz

Gençlerbirliği maçında yüzüne çarpan top sonrası gözü şişen ve yerini Tolga Zengin'e bırakan kaleci Fabricio Agosto Ramirez'in durumu belirsizliğini koruyor. Hafta başından beri tedavisi devam eden İspanyol kalecinin Trabzon deplasmanında görev yapıp yapmayacağı son antrenmanın ardından belli olacak.