Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Beşiktaş ile ikinci yarının en başarılı takımı Trabzonspor, yarın Trabzon'da karşılaşacak. Medical Park Arena'da saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Üst üste aldığı beraberliklerin ardından 26. haftada Gençlerbirliği'ni mağlup ederek en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 5'e çıkaran Beşiktaş, Trabzon deplasmanında avantajını korumaya çalışacak. 27. hafta maçları öncesi Beşiktaş 58 puanla liderlik koltuğunda otururken, son 10 lig maçında mağlup olmayan Trabzonspor ise 44 puanla beşinci sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.
Beşiktaş'ın en zor sınavı
Spor Toto Süper Lig lideri Beşiktaş, ikinci yarının en başarılı takımı Trabzonspor'la yarın karşı karşıya gelecek
07 Nisan 2017 Cuma 12:30
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Beşiktaş ile ikinci yarının en başarılı takımı Trabzonspor, yarın Trabzon'da karşılaşacak. Medical Park Arena'da saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Üst üste aldığı beraberliklerin ardından 26. haftada Gençlerbirliği'ni mağlup ederek en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 5'e çıkaran Beşiktaş, Trabzon deplasmanında avantajını korumaya çalışacak. 27. hafta maçları öncesi Beşiktaş 58 puanla liderlik koltuğunda otururken, son 10 lig maçında mağlup olmayan Trabzonspor ise 44 puanla beşinci sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.