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"Beşiktaş'ın menfaati için tartışmışlardır"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Talisca ve Caner olayının abartıldığını dile getirdi

03 Ekim 2017 Salı 14:43
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"Beşiktaş'ın menfaati için tartışmışlardır"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'la oynadığı maçın ardından soyunma odasında oyuncuları Caner Erkin ve Anderson Talisca arasında çıktığı iddia edilen kavgaya ilişkin, "İkisi de Beşiktaş'ın menfaati için tartışmışlardır. Olayın bize katkısı bile olabilir. Abartıldı ve büyütüldü." dedi.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Spor ve İş Zirvesi'nde sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çebi, Caner ve Talisca arasında yaşandığı ileri sürülen olayla ilgili kulübün resmi sitesinden bir açıklama yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti: "İki futbolcunun birbiriyle olan tartışmaları anlamsız bir şekilde çok abartılmıştır. Hiç olmadığı şekilde anlatılmıştır. İki futbolcu da arkadaş ve Beşiktaş'ın başarısı için ter döküyorlar. İkisinin de tek amacı, Beşiktaş'ın sahadan 3 puanla ayrılması. Maçların oynandığı ve bittiği saatler adrenalin en yüksek olduğu zamanlar oluyor. Soyunma odaları da insanların en üzgün ve neşeli olduğu saatlerdir. Bu süreçte insanlar da patlama olabilir. Genç çocuklar. Pozitif bakıyorum. İkisi de Beşiktaş'ın menfaati için tartışmışlardır. Olayın bize katısı bile olabilir. Abartıldı ve büyütüldü."

"Puan farkını önemsemiyorum"

Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşmelerinin önemli olmadığını aktardı. Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı, ligin uzun bir maraton olduğunu aktararak, "Bu dönemlerde şampiyonlar belli olmuş olsaydı, lig devam etmezdi. Dolayısıyla liderle aradaki puan farkı hiçbir şey değil. Onların da bizim oynadığımız güçlü rakiplerle yapacağı maçlar var. Farkı kapatmayı bırakın, ikinci sıradaki takım lider ekibin önüne de geçebilir. Puan farkını hiç önemsemiyorum." şeklinde konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın Brezilya'da olma sebebinin sorulması üzerine Çebi, "Transferler gizli yürütülür. Bazen başkan yöneticilerle bile paylaşmaz bunu. Çok yakında yapılacak bir transferle ilgili gidildiğini sanmıyorum." cevabını verdi. Süper Lig'de her takımın hakemlerden şikayetçi olduğunu dile getiren Çebi, şunları kaydetti: "Hakemlerimizin bilinçli olarak bir tarafı desteklemesi söz konusu değil. Böyle olsa herkes şikayetçi olmaz. Hakemler de birer insan. Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne süratle geçilmesi gerek. Tek çıkış yolu bu. Hakemlere yapılan eziyete ve kulüplerin kayıplarına da günah."

Yabancı futbolcu sayısıyla da ilgili görüşlerini anlatan Çebi, "14'den 10'a düşürdüğünüz zaman, o farkı Türk futbolcularla kapatacaksınız. Altyapıyı düzeltmeden o katkıyı külüpler alamazlar. Bunu planlamaları gerek. Altyapıları 1-3 sene içinde düzeltecekler. Sonra istediklerini yapsınlar. Aksi durumda bu kulüpleri zaafiyete uğratır." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Son Güncelleme: 03.10.2017 14:44
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Ve İş ZirvesiFutbolCaner ErkinBeşiktaşAnderson TaliscaAhmet Nur Çebi
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