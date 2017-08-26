Beşiktaş'ın rekor borcu Beşiktaş Kulübü Derneği ve grup şirketleri ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin toplam borcu, 1 milyar 766 milyon 209 bin 342 lira olarak açıklandı

26 Ağustos 2017 Cumartesi 12:44 Bu haber kez okundu.