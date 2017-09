"Beşiktaş'ın şampiyonluk sayısı azalırdı!"

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Süper Lig'de oynadıkları Beşiktaş derbisi sonrası siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'ın yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş derbisi sonrası yapılan açıklamalara değinerek, "Futbolun kendi dinamikleri içinde yürümesini, futbolcuların, teknik adamların konuşmasını tercih ediyoruz ve uzun dönemde de buna dikkat ettik. Futbolun adaleti içinde kazanmamız gerekiyordu ve Fenerbahçe derbiyi bileğinin hakkıyla kazandı." dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın bir takım açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Mosturoğlu, "Ben, Fikret Orman'ın açıklamalarının bazı noktalarında sorun olduğunu düşünüyorum. Türkçe'yi ben de iyi kulanan biriyim. 'Efendi' kelimesinin karşılığı Türk Dil Kurumuna göre isim ve sıfat olarak değişik. Sıfat olarak, 'nazik, görgülü, kibar' anlamına geliyor. Eğer orman sıfat olarak kullanıyorsa, buna gerek yok. Çünkü sıfatı kamuoyu verir, kendisinin takdir etmesine gerek yok. İsim olarak ise karşılığı, 'buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse'. Fenerbahçe buna müsade etmez." diye konuştu.

Orman'ın, 'efendi' kelimesini isim olarak kullandığına inadığını dile getiren sarı-lacivertli yönetici, şunları söyledi: "Fenerbahçe 110 yıllık bir caima. Onlar bizi 12 yıldır burada yenemiyorlar. Her yenilgiden sonra böyle açıklamalar yapmaları, milli takımda dünya üçüncülüğü yaşamış bir teknik direktörün, her Fenerbahçe maçında sahada yaşadıkları ve yaşattıkları... Bunları anlayamıyorum. Güneş de 65 yaşında sanıyorum. İyi niyetle sahaya çıktıkları söylenemez. Bu beni çok rahatsız ediyor. Açıklamaları, tüm kulüpleri de rahatsız ediyor. Her konuşmasında, 'Bizim futbolcularımız ahlaklı, üst düzey.', 'Bizde aile ortamı var.' diyor. Diğer kulüplerin futbolcuları da ahlaklı, kabiliyetli ve oralarda da aile ortamı var. Bunları söylerken, farkında olmadan diğer kulüpleri ve mensuplarını rencide ediyor. Efendilik böyle olmaz. Rakibe de saygılı olmak lazım. Yenildiğinde de saygı duyup ayrılmak lazım."

Fikret Orman'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılan Leipzig maçı sonrası yaptığı açıklamada, Fenerbahçe derbisine göndermede bulunarak, sahada iyi niyetli, kurallar içinde oynamak isteyen futbolcular olduğunu söylediğini dile getiren Mosturoğlu, "Eğer derbide iyi niyetle sahaya çıksalardı, iyi bir maç olabilirdi. Quaresma'yı bu hale getiren nedir? Veya Babel'i, kendi vatandaşı Janssen'e tekme atmaya götüren sebep nedir? De Souza'ya attığı kasıtlı tekme sonrası Babel'in kırmızı kart görmesi gerekirken, hiç kart görmemesinini sebebi nedir? Ya da Quaresma'nın Kardemir Karabükspor maçında kırmızı kartlık hareketleri görmezden gelinirken, aynı hareketler nedeniye derbide atılmasının sebebi nedir?" ifadelerini kullandı.

Leipzig maçında Beşiktaş tribünlerinin koro halinde Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratta bulunduğunu dile getiren Mosturoğlu, "Hiç katılmadığım halde, 'Futbolda dün yoktur, bugün vardır.' diye bir atasözü var. İdari menajerimiz Hasan Çetinkaya'nın başının yarıldığı, teknik direktörlerinin, oyuncumuzun boğazını sıktığı zamanları hiç görmedi herhalde Orman. Leipzig maçında Fenerbahçe'ye küfür edildiğini de duymadı sanırım." değerlendirmesinde bulundu.

"Hak edilen maçı kazandık"

Mosturoğlu, derbi sonrasındaki tartışmaların, elde ettikleri galibiyetin önüne geçmesine izin vermeyeceklerini kaydetti. Şekip Mosturoğlu, "Futbolcularımız, alın teriyle savaşarak, taraftarımızın 90 dakika bitmeyen desteğiyle hak ederek maçı kazandılar. Tartışmaların, bu galibiyetin ve oyuncularımızın emeğinin önüne geçmesine müsaade etmeyiz." şeklinde konuştu.

Orman'ın 77. dakikada sayılmayan gollerinden, 3 kırmızı karttan ve teknik direktör Şenol Güneş'in tribüne gönderilmesinden bahsettiğini anlatan Mosturoğlu, "Açıklamanın içeriğinde anlam bulamıyorum. Güneş'in tribüne gönderilmesinde nasıl bir haksızlık var? Kırmızı kartlarda nasıl bir haksızlık var? Sadece 77. dakikada sayılmayan gol tartışılır. Orada gol mü vardı yoksa öncesinde oyun mu durmuştu? Durmuş pozisyonda gol tartışılıyorsa, biz başka maç izledik sanırım. Bir tek bu pozisyonla haklı galibiyetimiz tartışılıyor." yorumunu yaptı.

Mosturoğlu, Orman'ın en iyi Müslüman takım oldukları yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, bu sözlere söyleyecek laf bulamadığını aktararak, şöyle devam etti: "Elhamdülillah büyük çoğunluğu Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Kimin daha Müslüman olduğuna kamuoyu karar verir. Türkiye büyük bir türbülanstan geçti. Bu sırada ülkenin bağımsızlığı, bütünlüğü tehlikeye düştü. Biz, devletimizin yanında, milletimizin emrinde olduğumuzu, yönümüzün Atatürk ilkeleri ve anlayışı olduğunu söyledik. Her konunda da FETÖ'yü lanetledik. Bu konularda ortak bir noktada buluşma bekliyorum. Çok rencide edici bir şekilde, ortak değerler üzerinden, 'en'im diye başlıyor ve ben bu konuşmanın sorunlu olduğunu düşünüyorum."

"Mahmut ağabey bugün olsa öyle konuşmaz"

Sarı-lacivertli yönetici, kulüp genel sekreteri ve basın sözcüsü Mahmut Uslu'nun Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in özel hayatıyla ilgili derbi maç sonrası sözlerine gelen tepkilerin hatırlatılası üzerine, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mahmut ağabey, eminim bugün olsa öyle konuşmaz. Konuyla ilgili duygularını biliyorum. Bu kulübe mensup tüm futbolcuların iyi ve kötü günlerinde yanında olduk ve sahiplendik. Bu durum bazen eleştirilmiştir de. Kulüp mensubiyetinin bir gereğidir. Bu camiadan ayrılan birinin, başka bir camiaya hoş görünmek için farklı şeyler söylemesine gerek yok. Tarihte birçok futbolcu büyük kulüpler arasında transfer olmuştur ama hiçbirinin, benim çirkin olarak nitelendirdiğim davranışları olmamıştır. Mahmut Uslu'nun seçtiği kelimeler yanlış olabilir ama kasdettiği bu. Aile ortamı, rencide edici bir kelime. Tüm kulüplerde bu böyledir. Caner maçtan evvel Beşiktaş taraftarına bir saygı gösterisi yaptı. Yapabilir ama burası yeri değil. Beşiktaş tribünü stadın yüzde 5'iydi. Gerisi, onu burada alkışlayan insanlardı. Burada güzel günler yaşadı. Onlara da saygı göstermeli."

"Futbolda, 'Denkleştirici adalet' diye bir kavram ortaya çıktı"

Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe aleyhine olan hatalarda, hakemlerin bu tip yanlışlar yapabileceği söyleminin ortaya atıldığını ileri sürerek, "Önce Fenerbahçe'nin kötü futbolunu düzeltmesi isteniyordu. Bu durum özellikle geçen sene daha da ileri gitti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinden bu söylemi duyduk. Futbolda, 'Denkleştirici adalet' diye bir kavram ortaya çıktı." dedi. Hakem hatalarına sezon sonu bakıldığında, tüm takımların eşit derecede etkilendiği şeklinde bir algı oluşturulmak istendiğini anlatan Mosturoğlu, "Türkiye buna inandırılmaya çalışılıyor. Bir kulübün lehine ve aleyhine sistematik hata yapan hakemin de bu anlayıştaki yönetimin de futbol dünyasında yeri olamaz. Hakemin standardı vardır ve tüm maçlarda bunu göstermesi gerekir. Maçtan maça değişiyorsa sorun vardır." değerlendirmesinde bulundu.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in hakemlerin korunması gerektiği yönündeki açıklamalarını anımsatan Mosturoğlu, "Eğer bir hakem, Fenerbahçe lehine hata yaptı diye dinlendirilecekse, hakemlere buradan mesaj verilecekse, biz bunun karşısında oluruz. Farklılık olursa da bunu dillendiririz. Sırf Fenerbahçe lehine hatası olduğu için bir hakem dinlendirilmeyecektir." sözlerini kullandı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman'ın, son açıklamalarında, hakem yönetiminden şikayetçi olduğunu, daha önceki açıklamalarında ise TFF hukuk organlarından şikayet ettiğini dile getiren Şekip Mosturoğlu, "Görüşünde samimi ise gelsin federasyonu değiştirelim. Madem bu kadar şikayetçi, gelsin değiştirelim. Ben bu durumu, kaybedilmiş bir maçtan sonra avantaj elde etme çabası olarak görüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Mosturoğlu, Beşiktaş derbisi sonrası siyah-beyazlı yönetici Ahmet Nur Çebi ile konuştuklarını ve kendilerine bir sıkıntı olmadığını söylediğini aktararak, "Fikret Orman ise yöneticilere küfür edildiğini söyledi. Ben görmedim. Varsa somut bir şey hemen gereğini yapacağız. Nerede olduğunu söylesinler. Gereğini yapmaya hazırız. Buradan iyi bir şekilde uğurluyoruz, sonra ortam başka bir noktaya geliyor." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli yönetici, seremoniye çıkan çocukların kedileri tarafından yönlendirildiği iddiasına da sert tepki göstererek, "İçimizden herhangi biri, onlara kelime söylemişse, ima etmişse, bunu kanıtlasınlar. Topyekün istifa ederiz. Bu şerefsizlik olur. Oraya konuk olarak gelmiş bir ailenin çocuğuna söyleyemeyiz. Bu bir iftira. Fikret Orman'ın bunu özellikle düzetmesi gerekir. Bundan sonra yüz yüze bakacaksak, o kısmın düzeltilmesi lazım." diye konuştu.

"Video Yardımcı Hakem olsaydı, Beşiktaş bu kadar şampiyon olamazdı"

Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın Video Yardımcı Hakem uygulamasının bir an önce aktif hale getirilmesini istemesiyle ilgili, önemli bir iddia ortaya attı. Orman'ın, Video Yardımcı Hakem uygulamasının olması halinde derbiyi kendilerinin kazanacağı yönündeki sözlerinin aktarılması üzerine Mosturoğlu, "Eğer Video Yardımcı Hakem uygulaması olsaydı, Beşiktaş'ın şampiyonluklarının sayısı bu kadar olmazdı. Umarım bir an önce bu sisteme geçilir. Son iki yılda en büyük mağdur biziz. Bundan en karlı çıkacak kulüp de biz oluruz." diyerek sözlerini tamamadı.