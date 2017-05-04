Beşiktaş'ın teklifi belli oldu

Beşiktaş, Caner Erkin'in Inter'den bonservisini almak için harekete geçti. NTVSPOR'da yer alan habere ögre anlaşma sağlanması durumunda Caner Erkin'le masaya oturulacak.



Sezon başında 1 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiralanan oyuncu, Beşiktaş'ta iyi bir başlangıç yapmasına rağmen aşil tendonundan geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Inter'den 1 milyon euroluk bonservis bedelinde indirim isteyecek olan siyah beyazlılar, Caner Erkin'e de 4 yıllık sözleşme önerecek.