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Beşiktaş'ın teklifi belli oldu

Beşiktaş, Inter'den 1 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonuna sahip olduğu Caner Erkin'e 4 yıllık sözleşme önerecek

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Beşiktaş'ın teklifi belli oldu

Beşiktaş, Caner Erkin'in Inter'den bonservisini almak için harekete geçti. NTVSPOR'da yer alan habere ögre anlaşma sağlanması durumunda Caner Erkin'le masaya oturulacak.

Sezon başında 1 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiralanan oyuncu, Beşiktaş'ta iyi bir başlangıç yapmasına rağmen aşil tendonundan geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Inter'den 1 milyon euroluk bonservis bedelinde indirim isteyecek olan siyah beyazlılar, Caner Erkin'e de 4 yıllık sözleşme önerecek.
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