Beşiktaş kan kaybediyor

Süper Lig’in 8. hafta müsabakasında, Gençlerbirliği sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Maçı Gençlerbirliği 2-1 kazanarak puanını 7’ye yükseltti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Zeki Yavru’nun ceza sahası dışından vurduğu şutta kaleci Fabri topu iki hamlede kontrol etti.

16. dakikada Ahmet Oğuz’un ceza sahası dışından vurduğu şut, Ahmet İlhan’da kaldı. Savunmadaki boşluğu değerlendiren Ahmet İlhan’ın şutuna Vedat Muriqi son anda dokunarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0

23. dakikada Caner Erkin’in ortasında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Lens’in bekletmeden kaleye gönderdiği şut, kalenin solundan az farkla auta çıktı.

34. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet İlhan’ın, sağ çaprazdan vurduğu şutta top Atiba’ya çarparak kornere çıktı.

36. dakikada Cenk Tosun’un kale içine doğru yaptığı ortaya Beşiktaş’tan kimse dokunamazken, arka direkte çizgi üzerinde duran Vedat topu son anda çıkardı.

40. dakikada Oğuzhan’ın ceza sahası içine doğru attığı ara pasa Lens geç kalınca, kaleci Hopf çıkarak topa sahip oldu.

45+1. dakikada Caner’in kullandığı serbest vuruşta Cenk’in topu kontrol ederek vurduğu şutta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

48. dakikada Ryan Babel, Ahmet İlhan’a yaptığı sert hareketten dolayı kırmızı kart görüp oyun dışında kaldı.

50. dakikada Serdar Özkan’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan vurduğu şutunda kaleci Fabri son anda hamle yaparak topu tek elle kornere çeldi.

53. dakikada Quaresma’nın kullandığı köşe vuruşunda Talisca’nın kafa vuruşunda top Vedat’ın kafasına çarparak kornere çıktı.

58. dakikada Vedat kafa ile topu Ahmet İlhan’a aktardı. Kaleci Fabri’nin önde olduğunu gören Ahmet’in aşırtma vuruşu üst ağlarda kaldı.

73. dakikada Scekic’in pası Pepe’den sekerek Rantie’nin önünde kaldı. Ceza sahası içinde topla buluşan Rantie topu, daha müsait olan Scekic’e aktardı. Scekic kalesini terk eden Fabri’nin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-0

80. dakikada Caner’in şutunda kaleci Hopf’u geçen topu çizgi üzerinde Ndiaye kornere çeldi.

87. dakikada Mehmet Taş’ın Ricardo Quaresma’ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Halis Özkahya penaltıyı verdi. Topun başına geçen Cenk topu ağlarla buluşturdu. 2-1

90+1. dakikada Atiba’nın kafa vuruşunu kaleci Hopf son anda kornere çeldi.

Stat: 19 Mayıs Stadyumu

Hakemler: Halis Özkahya xx, Ekrem Kan xx, Hakan Yemişken xx

Gençlerbirliği: Hopf xx, Uğur xx, Ndiaye xx, Ahmet Oğuz xx, Palitsevich xxx, Scekic xx, Zeki xx, Ahmet İlhan xxx, Serdar x (Rantie dk. 68 x), Khalili xx (Mehmet Taş dk. 84 x) Vedat Muriqi xx (Skuletic dk. 82 x)

Yedekler: Cengiz Demirtaş, Mert Çetin, Orhan Şam, Alper Uludağ, Milinkovic, Da Silva, Guidileye

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Beşiktaş: Fabri xx, Caner Erkin xx, Pepe xx, Tosic xx, Gökhan xx, Atiba xx, Oğuzhan xx (Tolgay dk. 79 x), Talisca xx, Lens x (Quaresma dk. 46 xx), Cenk Tosun xx, Negredo xx (Ryan Babel dk. 46 ?)

Yedekler: Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Mıtrovıc, Fatih Aksoy, Adrıano Claro, Necip Uysal, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Vedat Muriqi (dk. 16), Scekic (dk. 73) (Gençlerbirliği), Cenk Tosun (dk. 87 pen.) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Babel (dk. 48) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Palit Sevich, Vedat Muriqi, Zeki Yavru (Gençlerbirliği)