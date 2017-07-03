Beşiktaş kontrolden geçti

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idmana, sağlık kontrollerine katılan ve milli takımlarında bulunduğu için izinli olan futbolcular katılmadı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda denge, kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirildiği belirtildi. Salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başlayan antrenmanın, denge ve kuvvet çalışması ile devam ettiği aktarıldı. İdmanın, sahada yapılan koşu ve pas çalışmasından sonra gerçekleştirilen dar alanda çift kale maçla tamamlandığı bildirildi. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.



Sağlık kontrolleri

Siyah-beyazlı takımda futbolculardan Atiba Hutchinson, Ryan Babel, Alexander Milosevic, Matej Mitrovic, Dusko Tosic, Andreas Beck, Gökhan İnler, Tolgay Arslan, Denys Boyko ve Pedro Franco, Fulya'da bulunan Acıbadem Sports'ta sağlık kontrollerinden geçti. Kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.