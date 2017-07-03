BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idmana, sağlık kontrollerine katılan ve milli takımlarında bulunduğu için izinli olan futbolcular katılmadı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda denge, kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirildiği belirtildi. Salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başlayan antrenmanın, denge ve kuvvet çalışması ile devam ettiği aktarıldı. İdmanın, sahada yapılan koşu ve pas çalışmasından sonra gerçekleştirilen dar alanda çift kale maçla tamamlandığı bildirildi. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş kontrolden geçti
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:43
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan idmana, sağlık kontrollerine katılan ve milli takımlarında bulunduğu için izinli olan futbolcular katılmadı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda denge, kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirildiği belirtildi. Salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başlayan antrenmanın, denge ve kuvvet çalışması ile devam ettiği aktarıldı. İdmanın, sahada yapılan koşu ve pas çalışmasından sonra gerçekleştirilen dar alanda çift kale maçla tamamlandığı bildirildi. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.