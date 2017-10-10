Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
103128
ALTIN
152.066
DOLAR
3.6688
STERLİN
4.8334
EURO
4.3239

Beşiktaş kredisini doldurdu

Süper Lig'de son 2 haftada 5 puan yitiren Beşiktaş, üst üste 3. kez puan kaybı yaşamak istemiyor

10 Ekim 2017 Salı 14:35
27 Okunma
Beşiktaş kredisini doldurdu

Süper Lig'in 8. haftasında 13 Ekim Cuma günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın puan kaybına tahammülü yok.

Lige iyi bir başlangıç yaparak ilk 5 haftada 4 maçı kazanıp, birinden berabere ayrılan siyah-beyazlı takım, son 2 haftadaki puan kayıplarını Gençlerbirliği karşısında telafi etmeye çalışacak. Sezonun ilk 5 haftasında Galatasaray ile on üçer puan toplayan ve ilk iki sırayı paylaşan Beşiktaş, son 2 haftada üst üste puan kayıpları yaşayınca rakibinin 5 puan gerisine düştü. Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, 7. haftada ise Trabzonspor ile evinde 2-2 berabere kaldı. Son 2 haftada 5 puan yitiren Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında da aynı duruma düşerse Galatasaray'ın olası galibiyetinde zirveden biraz daha uzaklaşacak.

Şenol Güneş ile 3 maçlık kayıp yok

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde şu ana dek 3 maç üst üste puan kaybı yaşamadı. Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016'da göreve başlayan Güneş ile ilk sezonda üst üste 2 maç dahi puan kaybetmedi. Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, 2016-2017'de ise 3 kez üst üste 2 hafta puan yitirdi. Geçen sezonun 12. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 13. haftada Fenerbahçe karşılaşmasını 0-0 beraberlikle tamamladı. Ligin 24. haftasında Kayserispor maçını 2-2 beraberlikle geçen Beşiktaş, 25. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasından da 0-0 eşitlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, üst üste 2 haftalık puan kayıplarından birini de 28. haftada Medipol Başakşehir'e 3-1 yenildikten sonra Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak yaşadı.

En son 2014-2015'te

Beşiktaş, uzun süreli puan kayıplarını son olarak Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetiminde, 2014-2015 sezonunda gördü. Ligin 29. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 haftada galibiyet elde etme başarısı gösteremedi. 30. haftada Gaziantepspor ile evinde 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş, Akhisar Belediyespor deplasmanından da 1-1 beraberlikle döndü. 32. haftada Atiker Konyaspor'a sahasında 1-0 yenilen Beşiktaş, 33. haftada da Galatasaray'a dış sahada 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek bu kötü seriyi sonlandırdı.

Güneş ile ilki engellemeye çalışacak

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek hem kötü geçen 2 haftayı telafi etmeyi hem de zirveden uzaklaşmamayı hedefleyecek. Siyah-beyazlı ekip, Gençlerbirliği mücadelesini berabere veya yenilgiyle geçerse Şenol Güneş yönetiminde ilk kez üst üste 3 hafta puan kaybı yaşayacak.

Eksik oyuncular döndü

Beşiktaş, zorlu mücadeleye eksiklerini tamamlamış olarak çıkacak. Siyah-beyazlı ekibin Ankara'da oynayacağı karşılaşmada, Fenerbahçe karşısında kırmızı kart gören ve cezaları nedeniyle Trabzonspor mücadelesinde oynayamayan Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ile Oğuzhan Özyakup, forma giyebilecek. Sezon öncesinde bir operasyon geçiren ve uzun süre takımdan ayrı kalan ancak Trabzonspor karşısında ikinci yarıda oyuna dahil olan Gökhan Gönül ise milli aradaki idmanlarda eksiklerini gidermeye çalıştı. Beşiktaş'ta takıma yeniden dahil olan bir başka oyuncu ise Adriano Correia oldu. Bu sezon zaman zaman sakatlığı nedeniyle bazı maçlarda forma giyemeyen Adriano da takımıyla antrenmanlara başladı.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Güneş de bir maç aradan sonra takımının başında olabilecek. Fenerbahçe maçında hakeme yönelik sözleri nedeniyle tribüne gönderilen ve bir maçlık cezasını Trabzonspor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alamayan Güneş, Gençlerbirliği karşısında sahada bulunacak.

AA

Son Güncelleme: 10.10.2017 14:36
Anahtar Kelimeler:
Süper LigGençlerbirliğiFutbolBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim