Beşiktaş kredisini doldurdu

Süper Lig'in 8. haftasında 13 Ekim Cuma günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın puan kaybına tahammülü yok.

Lige iyi bir başlangıç yaparak ilk 5 haftada 4 maçı kazanıp, birinden berabere ayrılan siyah-beyazlı takım, son 2 haftadaki puan kayıplarını Gençlerbirliği karşısında telafi etmeye çalışacak. Sezonun ilk 5 haftasında Galatasaray ile on üçer puan toplayan ve ilk iki sırayı paylaşan Beşiktaş, son 2 haftada üst üste puan kayıpları yaşayınca rakibinin 5 puan gerisine düştü. Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, 7. haftada ise Trabzonspor ile evinde 2-2 berabere kaldı. Son 2 haftada 5 puan yitiren Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında da aynı duruma düşerse Galatasaray'ın olası galibiyetinde zirveden biraz daha uzaklaşacak.

Şenol Güneş ile 3 maçlık kayıp yok

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde şu ana dek 3 maç üst üste puan kaybı yaşamadı. Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016'da göreve başlayan Güneş ile ilk sezonda üst üste 2 maç dahi puan kaybetmedi. Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, 2016-2017'de ise 3 kez üst üste 2 hafta puan yitirdi. Geçen sezonun 12. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 13. haftada Fenerbahçe karşılaşmasını 0-0 beraberlikle tamamladı. Ligin 24. haftasında Kayserispor maçını 2-2 beraberlikle geçen Beşiktaş, 25. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasından da 0-0 eşitlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, üst üste 2 haftalık puan kayıplarından birini de 28. haftada Medipol Başakşehir'e 3-1 yenildikten sonra Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak yaşadı.

En son 2014-2015'te

Beşiktaş, uzun süreli puan kayıplarını son olarak Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetiminde, 2014-2015 sezonunda gördü. Ligin 29. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 haftada galibiyet elde etme başarısı gösteremedi. 30. haftada Gaziantepspor ile evinde 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş, Akhisar Belediyespor deplasmanından da 1-1 beraberlikle döndü. 32. haftada Atiker Konyaspor'a sahasında 1-0 yenilen Beşiktaş, 33. haftada da Galatasaray'a dış sahada 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek bu kötü seriyi sonlandırdı.

Güneş ile ilki engellemeye çalışacak

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek hem kötü geçen 2 haftayı telafi etmeyi hem de zirveden uzaklaşmamayı hedefleyecek. Siyah-beyazlı ekip, Gençlerbirliği mücadelesini berabere veya yenilgiyle geçerse Şenol Güneş yönetiminde ilk kez üst üste 3 hafta puan kaybı yaşayacak.

Eksik oyuncular döndü

Beşiktaş, zorlu mücadeleye eksiklerini tamamlamış olarak çıkacak. Siyah-beyazlı ekibin Ankara'da oynayacağı karşılaşmada, Fenerbahçe karşısında kırmızı kart gören ve cezaları nedeniyle Trabzonspor mücadelesinde oynayamayan Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ile Oğuzhan Özyakup, forma giyebilecek. Sezon öncesinde bir operasyon geçiren ve uzun süre takımdan ayrı kalan ancak Trabzonspor karşısında ikinci yarıda oyuna dahil olan Gökhan Gönül ise milli aradaki idmanlarda eksiklerini gidermeye çalıştı. Beşiktaş'ta takıma yeniden dahil olan bir başka oyuncu ise Adriano Correia oldu. Bu sezon zaman zaman sakatlığı nedeniyle bazı maçlarda forma giyemeyen Adriano da takımıyla antrenmanlara başladı.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Güneş de bir maç aradan sonra takımının başında olabilecek. Fenerbahçe maçında hakeme yönelik sözleri nedeniyle tribüne gönderilen ve bir maçlık cezasını Trabzonspor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alamayan Güneş, Gençlerbirliği karşısında sahada bulunacak.