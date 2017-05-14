Beşiktaş liderlik aşkına

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Bursaspor deplasmanına çıkacak. Ligde son 2 haftada birer beraberlik ve yenilgiyle 5 puan yitiren siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmayı kazanarak maç fazlasıyla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'den zirveyi geri almaya çalışacak. Bursaspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele, saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Kartal, avantajını yitirdi

Beşiktaş, ligin 28. haftasında yakaladığı 7 puanlık avantajı kullanamayarak ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in zirveye yeniden ortak olmasını engelleyemedi. Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluktaki rakibi Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 30. haftada da evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Son 2 haftada sadece bir puan alabilen Beşiktaş, puanını 65'e yükseltirken, Medipol Başakşehir ise 31. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Beşiktaş, son haftalarda kötü savunma performansıyla dikkati çekiyor. Ligde üst üste oynadığı 4 karşılaşmada kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı takım, Trabzonspor, Adanaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında toplam 9 gol yedi.

Tosic formasını geri alabilir

Beşiktaş'ta sarı kart cezası biten Dusko Tosic, yarınki karşılaşmada görev alabilecek. Medipol Başakşehir karşısında ligde 4. kez sarı kart gören Tosic, bu nedenle Fenerbahçe mücadelesinde forma giyememişti. Tosic'in Bursaspor karşısında Marcelo Guedes ile savunmanın göbeğinde görev alması bekleniyor. Siyah-beyazlı takımda sakatlıklığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Tolgay Arslan ise Bursaspor maçına yetişmek için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ta Bursaspor karşılaşması öncesi iki oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Hutchinson'ın yanı sıra Atınç Nukan da yarın oynamaları ve kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Güneş 100. maçına çıkacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçıyla siyah-beyazlı takımın başında 100. resmi karşılaşmasına çıkacak. Geçen sezonun başında Beşiktaş teknik direktörlüğüne getirilen Güneş, iki sezonda 99 maçta siyah-beyazlı ekibi yönetti. Beşiktaş, Güneş yönetiminde 99 karşılaşmada, 59 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı takım, bu dönemde Süper Lig'de 64 karşılaşmaya çıkarken, bunların 44'ünü kazandı. Güneş yönetiminde ligde 12 beraberlik alan Beşiktaş, 8 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

96. randevu

Beşiktaş ile Bursaspor, ligde yarın 96. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 95 lig maçından 43'ünü Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 36 maç da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 7 maçı kazanan siyah-beyazlıların ligdeki 129 golüne, yeşil-beyazlılar 85 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile ligde yaptığı son 13 maçtan 11'ini kazandı, birinde berabere kaldı, sadece birini yitirdi. Siyah-beyazlılar, 2010-2011 sezonunda İstanbul'daki maçı 1-0 kazandı, Bursa'da yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi takım taraftarlarının maç öncesi stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle başlamadan iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, karşılaşmayı 3-0 hükmen Beşiktaş lehine tescil etti. Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda Bursa'da 2-1, İstanbul'da 3-1 galip geldi. 2012-2013'te İstanbul'daki randevu 3-3 bitti, Bursa'da ev sahibi ekip 3-0 kazandı. 2013-2014'te Beşiktaş, deplasmanda 3-0, evinde 1-0 galip geldi. 2014-2015'te Beşiktaş, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla gülen taraf oldu. Geçen sezonki müsabakaları siyah-beyazlılar Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla kazandı. Bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş, evindeki maçta 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bursaspor ile Beşiktaş arasında Bursa'da yapılan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından siyah-beyazlı ekibin 3 farklı üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Bursa'da yapılan 46 maçta Beşiktaş 15, Bursaspor 12 galibiyet aldı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bursaspor evinde 46 gol atıp, kalesinde 45 gol gördü. Bu arada, taraflar arasında 1992-1993 sezonunda Bursa'da oynanması gereken karşılaşma, ev sahibi takımın cezası nedeniyle Ankara'da yapıldı ve Beşiktaş 3-0 galip geldi. 2010-2011 sezonunda ise Bursa'da yapılması gereken müsabaka, ev sahibi takım taraftarlarının stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle oynanamazken, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beşiktaş'ı 3-0 hükmen galip ilan etti.

Beşiktaş, lig tarihinde şimdiye dek en farklı skorlu yenilgisini Bursaspor karşısında aldı. 1980-1981 sezonunda, 7 Eylül 1980 tarihinde Bursa'da yapılan maçı 5-0 kazanan Bursaspor, Beşiktaş'a tarihi hezimeti yaşattı. Beşiktaş ise Bursaspor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyetlerini 4 farklı sonuçlarla aldı. Siyah-beyazlılar, İnönü Stadı'ndaki maçlarda 28 Nisan 2000 tarihinde 5-1, 28 Kasım 1987 tarihinde ise 4-0 galip geldi. Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılan ilk 14 lig maçından tam 12 tanesi berabere sonuçlandı. İki takım arasında 1967-1968 ile 1973-1974 sezonları arasındaki ilk 14 lig maçında taraflar birer galibiyet alabildi, diğerlerinde skor olarak birbirlerine üstünlük kuramadı. Bursaspor, 9 Kasım 1997'de evinde 2-1 kazandığı maçın ardından, üst üste 14 lig maçında Beşiktaş'ı yenemedi. Yeşil-beyazlı ekip bu süre içinde sadece 4 beraberlik alırken, 10 kez mağlup oldu, galibiyet hasretine 13 Mayıs 2007'de evinde 3-0'lık sonuçla son verdi. Beşiktaş ise Bursaspor'a karşı lig tarihinde ilk galibiyetini ancak rekabetteki 9. randevuda alabildi. İki takım arasındaki ilk 8 maçtan 7'si berabere bitti, birini Bursaspor kazandı, siyah-beyazlılar, rakibi karşısında ancak 9. buluşmada galip gelebildi.