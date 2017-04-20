"Beşiktaş maçında en iyisini yapacağız"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Adanaspor'un teknik sorumlusu Eyüp Arın, "Beşiktaş maçında şartlar ne olursa olsun elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.



Arın, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, ligde zor durumda bulunduklarını söyledi. Ellerinden geleni yapmak için gayret gösterdiklerini belirten Arın, şöyle konuştu: "Matematiksel olarak ligde kalma şansımız hala devam ediyor. Bu şansımızın devam ettiği her maç için final maçı gibi sahaya çıkacağız. Mümkün olmayan şey yoktur. Mümkün olan hale getirmek, bizim sahaya süreceğimiz oyuncularla olur. Onların da bu işi başarmak için olağanüstü gayret göstereceklerine inanıyorum. Beşiktaş maçında şartlar ne olursa olsun elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tabi ki imkansız gibi görünen bir mücadelenin içerisindeyiz. Biz bu imkansız mücadeleyi zarif ve zevkli hale getirmek istiyoruz."

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