"Beşiktaş maçında rekor kıracağız"

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmandan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztürk, Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu belirtti. Beşiktaş'ın ligde ve Avrupa'da yoluna iyi bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken Öztürk, "Onlar iyiler ama biz de güçlü bir takımız. Kendimize inanıyoruz ve güveniyoruz." dedi. Bir gazetecinin, "Maçın hakemi Mete Kalkavan'ın kamuoyunda 'Beşiktaşlı' kimliğiyle bilindiğine yönelik iddialar var. Ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Öztürk, "Mete Bey kamuoyunda 'Beşiktaşlı' damgası yemiş bir hakem ama aynı zamanda geleceği olan bir hakem. İşleri hakemlik. Kendi kariyerlerini de düşünüyorlardır aynı zamanda. İyi performans sergileyeceğini göreceğiz inşallah. Maçtan sonra biz de değerlendireceğiz. Ön yargılı düşüncemiz yok ama kamuoyunda 'Beşiktaşlı' damgası yemesi bizim için çok da rahatlatıcı bir konu olmuyor." diye konuştu.

Beşiktaş karşısındaki bilet fiyatlarında yapılan indirime ilişkin soruya ise Öztürk, şöyle yanıt verdi: "Birkaç nedeni var. Doğru kararı verdiğimize inanıyoruz. Satılmayan yaklaşık bin bilet kaldı. Kendi taraftarımızı baz alarak bu kararı aldık. Ne Galatasaray ne de Fenerbahçe'yi düşünerek bunu yapmadık. İnsanların bilmediği bir konu daha var. Misafir takım seyircisinin biletlerini, bulunduğu tribünün en fazla yüzde 30 fazlasına satabiliyorsunuz. Kombineleri düşündüğümüzden dolayı yüksek fiyat politikamız vardı. 'Taraftarımızı çekelim. Gelecek yılın hazırlığı da olsun' diye düşündük. Antalyaspor'un seyirci rekorunu bu maçta kıracağız. Beşiktaş maçının karnaval havasında geçeceğine inanıyorum. Antalya'da futbol kültürünün oturması açısından da bu maçın büyük rol oynayacağını düşünüyoruz." Yönetim ve teknik direktör Çalımbay'ın hedeflerinin farklı olmadığına işaret eden Öztürk, Çalımbay'ın da UEFA Avrupa Ligi'ni hedeflediğini ancak takım üzerinde baskı oluşmaması amacıyla hedefinin ilk 10 olduğu şeklinde açıklamada bulunduğunu kaydetti. Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle uzun süredir takımla çalışmayan Ramon Motta'nın da depresyon nedeniyle aşırı kilo kaybının olduğunu aktaran Öztürk, kendisiyle sürekli iletişim halinde olduklarını ve Motta'yı en yakın zamanda takıma kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

Beşiktaş maçı hazırlıkları

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcularıyla saha ortasında kısa bir toplantı yaptı. Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı. Antrenman, yarı sahada top kapma çalışmasının ardından çift kale maç ile sona erdi. Antrenman sırasında Çalımbay, futbolcularına sık sık uyarılarda bulundu. Grip olan Eto'o, sakatlığı süren Diego ve izinli olan Motta antrenmana katılmadı. Antrenmanı izleyen 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği üyeleri de teknik heyet ve futbolculara tatlı ikram etti.