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Beşiktaş, Milosevic'i gönderdi

Beşiktaş'ta Milosevic'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi

18 Aralık 2017 Pazartesi 16:46
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Beşiktaş, Milosevic'i gönderdi

Beşiktaş ile Sırp asıllı İsveçli savunma oyuncusu Alexander Milosevic'in yolları ayrıldı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ımızın formasını terleten Alexander Milosevic ile anlaşmamız karşılıklı olarak feshedilerek yollarımız ayrılmıştır. Milosevic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Milosevic, 2014-2015 sezonu devre arasında İsveç ekibi AIK'ten Beşiktaş'a transfer edilmiş, siyah-beyazlı kulüpte bulunduğu dönemde Hannover 96, Darmstadt 98 ve Çaykur Rizespor'a kiralanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Alexander MilosevicBeşiktaşFutbolSÜPERLİG
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