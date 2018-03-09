"Beşiktaş ne zaman kollandı?"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurullarının adil olmadığını düşündüğünü söyledi.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen sponsorluk sözleşme töreninden sonra gündeme dair açıklamalarda bulunan Orman, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Fenerbahçe ile yapılan derbide kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'ya TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 5 maçlık cezayla ilgili, "Kurulların adil olduğunu düşünmüyorum. Kamuoyu da bunu görüyor. Birlik olup sahadaki işimizi yapacağız." dedi.

Futbolda en son mercinin TFF Tahkim Kurulu olduğunu aktaran Orman, "Futbol ailesinde gidebileceğimiz en üst yer Tahkim Kurulu. Biz de müracaatlarımızı yaptık. Şu dakikadan sonra bunları konuşmanın bir manası yok. Ancak açıkça söylüyorum: Kurulları Beşiktaş ile ilgili ön yargılı olarak görüyorum. Sadece ben değil bütün kamuoyu da öyle görüyor." diye konuştu.

Fikret Orman, Quaresma'nın cezasıyla ilgili öz eleştiri yaparak şu ifadeleri kullandı: "Hangi cezamız indirildi ki? Bizimkilerin özel muamelesi var hamdolsun. Oyuncumuzun yaptığını tasvip etmiyorum. Bu ilk kez olmuyor. Rakibimizle oynadığımız maçlarda bazı oyuncularımızla alakalı böyle şeyler yapıyorlar. Daha önce de bir defa olmuştu. Quaresma da tecrübeli bir oyuncu. Böyle bir hata yapmaması lazımdı. Gazetelerde okudum. Buna yeltenecekleri stratejik olarak belliymiş. Pepe'nin ayak parmağı kırıldı. Quaresma ise 5 maç ceza aldı. Böyle bir şeye yeltenmese bunu konuşmuyorduk. Beşiktaş'ın disiplin kuralları var. Bunun gerekleri yapılacaktır. Oyuncumuz, profesyonelliği içinde bunlara sebebiyet vermemeliydi. Bu gündemlerin oluşmasına izin vermemesi lazımdı."

Beşiktaş ile ilgili algı oluşturulduğunu savunan siyah-beyazlı kulübün başkanı, şöyle devam etti: "Cezalar açıklanmadan önce nazikçe, yapıcı olarak kendi fikrimizi beyan ettik. Taraftarımızda Beşiktaş'ın haklarını korumuyorsunuz şeklinde algı yapmaya çalışıyorlar. Bu işlere alıştım. Sezon başında 'Kibirli Beşiktaş' diye başladı. Onlardan ses seda yok. Algı yaratmaya başlandı. Şu anda öyle bir şey konuşulmuyor. Sonrasında 'Kollanan Beşiktaş' diye yapılmaya başlandı. Beşiktaş ne zaman kollandı ki şimdi kollanacak. Beşiktaş'ta kimsenin böyle bir beklentisi olmamıştır. Böyle beklentisi olan namerttir. Biz adalet ve düzgün kararlar verilmesini bekliyorduk ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Büyük laflar etmek de bir sonuç oluşturmuyor. Sonucunda cezalar alıyoruz. Değişen de bir şey olmuyor."

"Şampiyon olacağımıza kalben inanıyorum"

Fikret Orman, Beşiktaş'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti. Quaresma'nın yerine forma giymesi beklenen Jeremain Lens'in önemli bir futbolcu olduğunu vurgulayan Orman, şunları kaydetti: "Sezon başında ilk maçı seyircisiz oynadık, 'Bir avansla başladık.' dedik. Beşiktaş'ın kadrosunu kurarken bu gibi olasılıkları gözettik. Çok geniş bir kadromuz var. Quaresma'nın yerine geçen hafta Lens oynadı. Çok önemli kariyeri olan bir oyuncu. Büyük oyuncunun büyük şekilde oynaması lazım. Uyum sürecinin geçtiğini düşünüyorum. Önümüzdeki Gençlerbirliği maçından itibaren çok başarılı bir grafik çizeceğini ve Beşiktaş'ın şampiyonluğunda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Önümüze bakmak durumundayız. Kimseden bir medet ummadık. Haksızlıklar sadece bizim değil tüm kamuoyunda söylenen, alışık olduğumuz şeyler. İki sene önceki şampiyonluğumuzda da benzer tablolar vardı. Şampiyon olduk. Geçen sene de buna benzer olaylarla karşılaştık ama yine şampiyon olduk. Bu sene de bu takımın şampiyon olacağına kalben inanıyorum. Daha fazla kenetlenip, bizim bizden başka dostumuzun olmadığını bilerek, Gençlerbirliği maçından başlayıp tribünleri doldurarak, takımızı destekleyerek şampiyonluk yolunda bir adım atma gayreti içinde olacağız."

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında yapılacak Bayern Münih maçına değinen Orman, "Deplasmanda şanssız bir maça başlamıştık. Burada bu şanssızlığı kırmak istiyoruz. Onların taraftarları da gelecek. Taraftarlarımıza seslenmek istiyorum: Beşiktaş'ı temsil ettiğimizin idraki içinde olalım. 11'e 11 ve büyük Beşiktaş taraftarının önünde oynadığımızda sonuçların ne olacağını dünyaya göstermek istiyoruz. Taraftarlarımızı stadımızı doldurmaya ve takımımızı pozitif bir şekilde desteklemeye davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Camiamızda büyük bir kenetlenme var"

Başkan Orman, siyah-beyazlı camianın kenetlendiğini ifade etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde dün antrenmanı izlemesinin hatırlatılması üzerine Orman, şunları söyledi: "Beşiktaş Kulübünün başkanıyım. Beşiktaş tesisleri de bizim evimiz. Bu ailenin büyük babasıyım. Tesislere çok sık giderim. Gittiğim zaman da Şenol ağabey ile sohbet ederim. Durum tartışması yapma durumum olmaz. Oyuncularla doğrudan temasım olmaz. İhtiyaç olduğunda senede 1 veya 2 kez bireysel ya da grup halinde konuşmalar yaparım. Şu anda öyle bir dönem değil. Ligdeki Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını kazandık. Camiamızda büyük bir kenetlenme var. Daha önce şampiyon olacağımızı söylediğimde bazılarının aklında soru işareti vardı. Artık yok. Maçlarımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Bütün maçları kazandığımız zaman zaten şampiyon olacağız. Demek ki iş bizim elimizde. Türkiye'nin en kuvvetli kadrosu Beşiktaş'ta. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Ancak bu futbol, Bayern Münih maçında olduğu gibi şanssızlık yaşayabiliriz. Rakiplerimize de olabilir. Bundan sonra maç maç gideceğiz."

"Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı üstünüz"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, gerginlik yaşanmayan iç saha maçlarında Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı üstün olduklarını belirtti. Mutluluktan beslenen, pozitiflikle büyüyen bir camia olduklarını anlatan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizde gülen güzler, mutlu ifadeler ve önemli icraatlar vardır. Topluma iyilik, güzellik sunmaya gayret ediyoruz. Rakiplerimizin seçim süreçleri var. Bizde öyle bir süreç yok. Kendi içlerindeki gerginlikle Türkiye'nin büyük kulübü üzerinde de gerginlikler yaratılmaya çalışılıyor. Gergin olmayan bir maçta Galatasaray ve Fenerbahçe ile burada oynadığımızda, skorlarda, oynanan futbolda büyük üstünlük içinde olduk. Fenerbahçe ile maçımızı oynadık ve artık ligde maçımız yok. Karşılaşma açısından artık bizim doğrudan rakibimiz değil. Fenerbahçe ile polemiğe girme niyetimiz yok. Allah işlerini rast getirsin. Biz, şampiyonluk yolundaki en önemli iki rakibimiz Başakşehir ve Galatasaray ile oynayacağımız maçlara odaklanacağız."

"Fenerbahçe ile polemiğe girme durumumuz yok." diyen Orman, "Genel itibarıyla ya doğrudan ya da medyadaki temsilcileri olarak biz bir şeyin içine çekilmeye çalışıyoruz. Bu görmediğimiz anlamına gelmiyor. Kimseye prim yaptırmaya niyetimiz yok. Beşiktaş ile maçları yok ama maç bitiminde Beşiktaş konuşuluyor. Başkası Beşiktaş ile ilgili kalemşörler üzerinden gündem oluşturmaya çalışıyor. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Beşiktaş taraftarı da bu oyuna gelmesin. Bizim derdimiz laf yapmak değil. Algılarla maç kazanılmaz. Top, sahada oynanıyor. Biz sahaya çıkıp futbolumuzu oynayacağız." diye konuştu.

"Gördüğünü çalan bir hakem olacağını düşünüyorum"

Fikret Orman, ilk kez Beşiktaş maçına atanan ve Gençlerbirliği ile yapacakları müsabakayı yönetecek hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na iyi niyetle baktığını söyledi. Öğretmenoğlu'nu kişisel olarak tanımadığını anlatan Orman, "Mustafa, genç bir arkadaşımız. Maçı yönetmeden önce 'Gelecek, maçımızda hatalar yapacak.' demek haksızlık olur. İyi niyetle bakma durumundayız. Burada gördüğünü çalan bir hakem olacağını düşünüyorum. İlk kez verilmiş olmasının ardında bir şey aramak istemiyorum. Vodafone Park'ta güzel bir ortamda maç yönetmesini bekliyorum. Oyuncularımız da hakeme yardımcı olmaya çalışacak. Özellikle maçı karıştırmak için yapılacak hareketlerin önüne geçeceğine inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Orman, bir basın mensubunun TFF kurullarıyla ilgili sorusu üzerine, şunları kaydetti: "Kurullar, atamayla gelen kişilerden oluşuyor. Bizler seçimle geliyoruz. Seçimle gelinen yerlerde siyaset olur. Seçilen insanların misyonu vardır. Atanan insanların öyle durumları yoktur. Görev için gelirler. Kurullardakilerin hukuksal karar vermesi lazım. Kamuoyunda konuşulana göre karar vermemesi lazım. Bunun önünü açarsanız, her kulüp kendisiyle alakalı kamuoyu oluşturacak platformlar bulup, baskı altına almaya çalışacaktır. Bunlar futbolumuza zarar veren şeyler. Doğru şeyler değil. Allah akıl fikir versin. Allah onları onları doğru yola götürsün. Kimsenin Beşiktaş taraftarını galeyana getirmeye gücü yetmez. Beşiktaşlılık akıllılıktır. Duruşu olan bir camiayız. Biz o galeyanlara gelmeyiz. İşimiz şampiyon olmak. Son iki şampiyonlukta bu yönetim vardı. O zaman da haksızlıklarla karşı karşıya kaldığımız oldu ama biz şampiyonluğa ulaştık. Yöneticilik mazeret üretme değil çözüm bulma yeridir. Çözüm bizde. Kimseden medet ummayacağız. Takımımız çıkıp rakiplerini yenecek, biz de işimize bakacağız."

"Aykut Kocaman camiamızda sevdiğimiz bir hoca"

Fikret Orman, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın babasının, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu üyesi olduğunu belirterek, "Aykut Kocaman da camiamızda sevdiğimiz bir hoca." dedi. Kocaman'ın Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrasındaki açıklamalarına değinen Orman, şu ifadeleri kullandı: "Aykut hoca, değerli bir rakibimizin hocası. Maçımızı oynadık. Lig maçımız bitti. Kupada da bir maçımız var. Algı üzerinden yapacağınız işler sahada tutmuyor. Allah'ın bir yüce adaleti var. Biz, top oynayacağız. Yüzde 65-70 top bizde olacak. Seyredenlere elimizden geldiğince güzel anlar yaşatacağız. Algı üzerinden maç kazanılmaz. Sezon sonunda da değerlendirme listedir. Kaçıncı sırada olduğunuzla ilgili ona bakarsınız. Algı ile bir şey olmayacağını herkes görmüştür. Bundan sonra herkes işine baksın. Akhisarspor ile Fenerbahçe maç yapıyor. Beşiktaş'ın ne işi var orada. Beşiktaş ile maçını oynadın geçti. Aykut hocanın babası ağabeyimizdir, Divan Kurulu üyesidir. Çok da iyi Beşiktaşlıdır. Aykut Kocaman da camiamızda sevdiğimiz bir hoca. Onun hakkında da öyle bir şey söylemek, bazen sinirliyim, kalp kırmak istemiyorum. Herkes işine bakacak. Sahada kazanmaya bakacak. Allah işlerini rast getirsin."

"Vagner Love'a güveniyorum"

Başkan Orman, devre arasında kadrolarına kattıkları Brezilyalı golcü Vagner Love'a güvendiğini vurguladı. Kuvvetli bir kadroları olduğu için yeni transferlerin uyum sorunu yaşayabildiğine işaret eden Orman, "Size göre Alvaro Negredo ile Vagner Love'dan hangisi daha faydalı?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı: "Benim düşüncem önemli değil. Ben taraftarım. Takımın başında Türkiye'nin en kariyerli hocalarından biri olan Şenol Güneş var. Onun fikri daha önemli. Beşiktaş'ın çok kuvvetli bir kadrosu var. Yeni transferlerin uyum sağlaması zaman alıyor. Başarı çizgisini yakaladıktan sonra da devam ediyor. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra da başarılı olmak zor oluyor. Beşiktaş, aile yuvamız ve mutluluğumuz üzerine kurulu. Vagner Love, kariyeri olan önemli bir futbolcu. Çok önemli işler yapacağına inandığımız için transfer ettik. Beşiktaş'a defans yapıldığı için beklentiler yerine gelmedi gibi gözüküyor ama kalan maçlarda çok fayda sağlayacağına inanıyorum. Ona çok güveniyorum. Bizim açımızdan hangi oyuncunun oynadığı değil maç sonunda tabelada ne yazdığı önemli."

Negredo ve Mertcan Çam açıklaması

Başkan Orman, Alvaro Negredo transferi ve Trabzonspor'dan transfer edildiği iddia edilen Mertcan Çam ile ilgili şunları söyledi: "Adamı meşhur ettiniz. Dedikodular üzerinde bir şeyler yazarak popüler olmaya çalışıyor. Beşiktaş Kulübü, emekçileri dikkate alan bir kurumdur. Kendisini Beşiktaş üzerinden popüler yapmasına müsaade etmem. Negredo'nun menajerini çağırdım. Evraklarla basına bilgilendirme yapacak. Kimler ne teklif ettiğini yazılı olarak ifade eder. Dedikodular üzerine, menajer yönlendirmeli yazıların sonucu burası. Buraya 'Beşiktaş'ın parasını kimseye yedirmeyeceğiz.' diyerek geldik. O doğrultuda da gidiyoruz. Yapmış olduğumuz transfer çalışmalarını açıklamadan önce stratejilerimiz oluyor. Bazen Vida'da olduğu gibi açıklamadan 6 ay öncesinde imza attığımız oluyor. Bundan sonra da olacaktır. Açıklanmamış bir strateji üzerinden konuşmanın manası yok. Beşiktaş ciddi bir kulüptür. Her işinin arkasında strateji vardır. Geldiğimiz noktalar planlanmış şeylerdir. Beşiktaş ile ilgili kimseye prim yaptırmam. Onlar, iyi oldukları menajerlerin listesini versinler onlarla iyi olmak için o menajerlerle çalışalım. Biz, hep doğrumuza göre hareket ediyoruz."

"Gerginlik Türk sporuna bir şey getirmez"

Fikret Orman, gerginliğin Türk futbolunun aleyhine olduğunu, birleşerek seviyeyi yukarı çıkarmaları gerektiğini söyledi. Süper Lig'in ekonomik olarak Avrupa'nın en büyük 6. ligi olduğunu ancak sportif açıdan daha geride kalındığını vurgulayan Orman, şöyle konuştu: "Galatasaray, 2000'de UEFA Kupası şampiyonu olmuştu. O günkü ortamda Galatasaray'ı aşağı çekme savaşları olmuştu. Keşke o dönem diğer takımlarla o seviyeye çıkıp Türkiye'yi daha iyi temsil edebilseydik. Son 4 senede iyi bir şeyler yapma gayreti içindeyiz. Sahada birbirimizin rakibiyiz ama düşman değiliz. İngiltere, Almanya, Fransa'da lig bitti. İspanya'da benzer durum var. Avrupa'da en önemli rekabetin olduğu lig, Türkiye'de. Bunu yeşertmemiz lazım. Kavgayı değil rekabetin güzelliğini, maçlardaki mücadeleyi ortaya koymamız lazım. Aşağı çekmeyle bir şey olmuyor. Galatasaray, Fenerbahçe güzel başarılar elde etti. Beşiktaş da güzel şeyler yapıyor. Kimseyi küçümsemiyorum. Hep beraber yukarı çıkma gayreti içinde olmalıyız. Kulüpler Birliği Vakfı olarak kanunla ilgili bazı çalışmalarımız var. Mali olarak toparlanmaya ihtiyacımız var. Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir'in de olmadığı bir ligin tadı yok. Şehir takımlarının, camiaları olan takımların yer alması lazım. Gerginlik Türk sporuna bir şey getirmez."