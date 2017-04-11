"Beşiktaş nefesimizi ensesinde hissedecek"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Mustafa Saral , yaptığı açıklamada, güçlü rakipleri karşısında 90 dakika boyunca üstün bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, "Galatasaray'ı 3 yıl sonra bir kez daha 4-0 mağlup ettik. Galatasaray karşısında böyle farklı bir skor beklemiyorduk. Sonuçta karşımızdaki takım Galatasaray. Oyuna iyi başladık, takımımız tüm planlarını, hırsını, arzusunu sahaya yansıttı. Galatasaray hırsımıza cevap veremedi. Sahadan galip ayrıldık. Hafta içinde yaptığımız toplantılar, birebir görüşmeler, başkanımızın sözleri takımı motive etti." ifadelerini kullandı.

Saral, son 3 sezonda Galatasaray'a karşı oynadıkları maçlarda büyük üstünlük kurduklarını söyleyerek, "Üç senedir ligde Galatasaray'a 15 gol attık. Üç yılda ligde en çok gol attığımız takım Galatasaray. Kupada da 2 gol daha attık." dedi. Aldıkları 3 puanının şampiyonluk yolunda büyük önem taşıdığının altını çizen Saral, "Yukarıdan kopmama açısından, ligde nerede duracağımızı belirleyecek bir maçtı. Sezon sonuna kadar Beşiktaş, Başakşehir'in nefesini ensesinde hissedecek." iddiasında bulundu.

"Şampiyonlar Ligi müziği hedefimizi ortaya koydu"

Asbaşkan Saral, nisan ayının ligde ve kupadaki hedeflerini belirleyeceğini aktararak, "Nisan bizim için çok önemli bir ay. Çünkü tüm derbileri oynayacağız. Galatasaray'ın ardından ligde Çaykur Rizespor, kupada Fenerbahçe ve sonrasında ligde Beşiktaş ile karşı karşıya geleceğiz. Nisan sonunda ligde ve kupada nerede olacağımız belli olacaktır. İki kulvarda da yürüyoruz, inşallah ikisinde de yürümeye devam edeceğiz. Sezon sonunda en kötü 1 kupa istiyoruz." diye görüş belirtti. Galatasaray galibiyeti sonrasında statta çalan Şampiyonlar Ligi müziğine de değinen Mustafa Saral, "Şampiyonlar Ligi müziği hedefimizi ortaya koydu. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Futbolcuları motive etmek önemli. Maçtan sonra arkadaşlarımız böyle bir şarkı çalarak futbolcuları daha çok motive etme yolunda güzel bir harekette bulundu." şeklinde konuştu.

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