Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un Bosna Hersekli teknik direktörü Safet Susic, ligdeki şampiyonluk yarışına ilişkin, "Beşiktaş şampiyon olacaktır. Hem ligin en güçlü takımı hem de Medipol Başakşehir'den farklı olarak arkasında önemli bir taraftar desteği var." dedi.

Susic, göreve geldiğinde ilk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirterek, "Ancak şimdi iştahımız arttı. Sezon sonunda ortalarda olmak istiyoruz. Bu sezon en önemlisi ligde kalmak, sonrasını göreceğiz." şeklinde görüş bildirdi. Gelecek planlarına da değinen tecrübeli teknik adam, Aytemiz Alanyaspor ile 1,5 yıllık sözleşmesi olduğunu hatırlatarak, "Şimdilik hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum. Kulüp iyi, takım iyi ve şehir güzel." diye konuştu. Yardımcılığını yapan Elvir Baliç'in "geçmişte harika bir futbolcu, şimdi de harika bir antrenör" olduğunu dile getiren Susic, "Milli takımda da 5 yıl beraber çalıştık. Baliç, Türkiye'de çok değer verilen bir isim." ifadelerini kullandı. Susic, bir dönem Türk futbolunda iz bırakmış Elvir Baliç ve Elvir Boliç gibi şu anda forma giyen Bosna Hersekli futbolcuların Türkiye'de önemli işler yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Edin Visca üst düzey bir isim. Medipol Başakşehir formasıyla harika işler yapıyor. Hala Türkiye'deki büyük takımlar ya da Avrupa takımları tarafından transfer edilmemesine şaşırıyorum. Atiker Konyaspor'da Riad Bajic, Amir Hadziahmetovic ve Deni Milosevic gibi değerli oyuncularımız var. Özellikle Bajic, bu sezon çok iyi. Ligin en çok gol atan isimleri arasında. Bu isimler bizim için büyük potansiyel."

"Bosna Hersek lider olabilir"

Bosna Hersek'in 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde haziran ayında Yunanistan ile önemli bir maç oynayacağını dile getiren Susic, rakiplerini yendikleri takdirde grubu lider bitirip şampiyonaya doğrudan katılma şansı yakalayabileceklerini ifade etti. Belçika'nın, grubun bir numaralı favorisi olduğunun altını çizen Susic, "Yunanistan'ı mağlup edersek liderlik mücadelesine dahil olabiliriz." şeklinde görüş belirtti. Fransa'nın köklü kulüplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) tarihindeki en önemli isimler arasında yer alan Susic, eski takımının Barcelona tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesini de değerlendirdi. Barcelona'nın bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını istemediğini söyleyen Susic, "Bunu PSG'yi eledikleri için değil, böyle önemli bir şampiyonayı kazanacak bir takımın önce PSG'ye 4-0, şimdi de Juventus'a 3-0 mağlup olmaması gerektiği için istemiyorum." değerlendirmesini yaptı. Susic, Barcelona'nın "eski Barcelona" olmadığını savunarak, "Messi de iki yıl öncesine kıyasla daha zayıf ve daha kötü. Özellikle Bayern Münih galibiyetinin ardından Real Madrid'i yeniden Avrupa'nın zirvesinde görüyorum." ifadelerini kullandı.