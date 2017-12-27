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Beşiktaş'ta iki futbolcu öne çıktı

Beşiktaş'ta, Süper Lig'in ilk yarısında kaleci Fabricio, 17 maçın tamamında sahada kalarak en istikrarlı oyuncu oldu. Cenk Tosun, attığı 8 golle Beşiktaş'ın ilk yarıdaki en skorer oyuncusu olarak dikkati çekti

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:46
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Beşiktaş'ta iki futbolcu öne çıktı

Süper Lig'in ilk yarısını averajla 4. sırada bitiren Beşiktaş'ta en istikrarlı isim kaleci Fabricio Ramirez oldu.

Ligin ilk yarısındaki tüm maçlarda forma giyen Fabricio, 17 maçta bin 530 dakika süreyle takımının en istikrarlı oyuncusu olarak dikkati çekti. Sezon başında transfer edilen tecrübeli oyuncu Pepe ise 2 maç kaçırmasına rağmen bin 350 dakikayla teknik direktör Şenol Güneş'in değişmez isimleri arasında yer aldı. Savunma oyuncusu Dusko Tosic 15 maçta bin 328 dakika, Anderson Talisca ise 17 karşılaşmada bin 304 dakika süre aldı.

Türk oyuncular arasında en istikrarlı oyuncu 16 maçta bin 149 dakika süreyle sahada kalan Cenk Tosun oldu. Tolgay Arslan, 15 karşılaşmada 896, Oğuzhan Özyakup da 13 maçta 840 dakika sahada kaldı. Siyah-beyazlı takımda sadece 1 maçta 2 dakika süre alabilen Mustafa Pektemek, en az süreyle görev yapan oyuncu oldu. Genç oyunculardan Fatih Aksoy ise yine 1 karşılaşmada 18 dakika süre alabildi. Teknik direktör Şenol Güneş, sezonun ilk yarısında Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Aras Özbiliz ve Orkan Çınar'ı lig maçlarında tercih etmedi.

En golcüsü Cenk Tosun

Beşiktaş'ta geçen sezonki gibi ligin ilk yarısında gol yollarında en etkili isim Cenk Tosun oldu. Siyah-beyazlı formayla ligde 8 gol atan Cenk Tosun'un ardından Ryan Babel, takımına 7 gollük katkı yaptı. Bu sezon 17 maçta sahaya çıkmasına rağmen 536 dakika süre alabilen Alvaro Negredo ise 4 kez fileleri havalandırabildi. Beşiktaş'ta Talisca ile Tosic üçer kez gol sevinci yaşadı. Pepe, Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens de takımlarına ilk yarıda birer gol kazandırdı.

En hırçını Tosic, en uzun süreli cezalı Caner Erkin

Siyah-beyazlı ekipte en hırçın futbolcu, 4 sarı ve 1 kırmızı kart gören Tosic oldu. Sezonun ilk yarısında 5 kırmızı, 37 sarı kartla "en hırçın takım" olarak dikkati çeken Beşiktaş'ta Babel, 3 sarı ve 1 kırmızıyla devreyi tamamladı. Beşiktaş'ta Hutchinson, Quaresma ve Oğuzhan Özyakup da kırmızı kart gören oyuncular arasında bulunuyor.

Ligin ilk yarısını 5 sarı kartla tamamlayan Caner Erkin ise takımda en uzun süreli ceza alan oyuncu olarak dikkati çekti. Sarı kart cezası nedeniyle 1 maçta takımını yalnız bırakan Caner, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından hakeme yönelik sözleri nedeniyle 6 karşılaşma daha ceza aldı. Beşiktaş'ta 17 maçın tamamında süre alan Fabricio, kart görmeyerek ilk yarıyı tamamladı. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Jeremain Lens, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy ve Mustafa Pektemek de devreyi kartsız bitirdi.

AA

Son Güncelleme: 27.12.2017 12:49
Anahtar Kelimeler:
TosicSüper LigIlk YarıFutbolFabricioCenk TosunBeşiktaş
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