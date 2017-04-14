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Beşiktaş'ta mahkeme kararıyla seçim

Vodafone Arena'da gerçekleştirilecek seçimde 3 aday yarışacak

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Beşiktaş'ta mahkeme kararıyla seçim

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun olağanüstü seçimli toplantısı yarın Vodafone Arena'da gerçekleştirilecek.

Mahkemenin aldığı kararın ardından seçim gündemli olarak olağanüstü kongre çağrısı yapılmasıyla siyah-beyazlı kulüp yeni bir seçim heyecanı yaşayacak. Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunda Yalçın Karadeniz, Tevfik Yamantürk ve Kemal Çiloğlu başkanlık için yarışacak. Adayların saat 10.30'da konuşmaları sonrasında başlayacak oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erecek ve yapılacak sayımın ardından Beşiktaş Kulübünün yeni divan kurulu başkanı belli olacak.

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FutbolBeşiktaşDivan Başkanı Seçimi
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