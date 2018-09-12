Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93333
ALTIN
244.394
DOLAR
6.3594
STERLİN
8.2539
EURO
7.3645

Beşiktaş'ta Mertcan ameliyat oldu

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mertcan Açıkgöz, operasyon geçirdi

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:39
Beşiktaş'ta Mertcan ameliyat oldu

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mertcan Açıkgöz, operasyon geçirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 4 gün önce antrenmanda sakatlanan Mertcan Açıkgöz'ün, sol diz ön çapraz bağ kopması nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kurulu başkanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Başarılı bir operasyon ile artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulanan Mertcan'a Beşiktaş ailesi olarak geçmiş olsun dileriz." ifadesine yer verildi.

AA

Son Güncelleme: 12.09.2018 14:40
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGMertcan AçıkgözFutbolBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe hücum çalıştı
Fenerbahçe hücum çalıştı
Malatyaspor, Kartal'ı gözüne kestirdi
Malatyaspor, Kartal'ı gözüne kestirdi
Antalya, Başakşehir galibiyeti istiyor
Antalya, Başakşehir galibiyeti istiyor
Konyaspor'dan örnek davranış
Konyaspor'dan örnek davranış
Hazırlık maçında rakip Avustralya
Hazırlık maçında rakip Avustralya
"8 yabancı ile bu iş gider"
"8 yabancı ile bu iş gider"
"Türkiye'yi merak ediyordum"
"Türkiye'yi merak ediyordum"
"Beni Dadaş diye çağırıyorlar"
"Beni Dadaş diye çağırıyorlar"
Rekor için şans bekliyor
Rekor için şans bekliyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim