Beşiktaş'ta Mertcan ameliyat oldu

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mertcan Açıkgöz, operasyon geçirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 4 gün önce antrenmanda sakatlanan Mertcan Açıkgöz'ün, sol diz ön çapraz bağ kopması nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kurulu başkanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Başarılı bir operasyon ile artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulanan Mertcan'a Beşiktaş ailesi olarak geçmiş olsun dileriz." ifadesine yer verildi.