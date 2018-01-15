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Beşiktaş'tan Brugge'e gidiyor

Beşiktaş, Ukraynalı kalecisi Boyko'nun Brugge takımına kiralanması için görüşmelere başlandığını açıkladı

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:17
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Beşiktaş'tan Brugge'e gidiyor

Beşiktaş, Ukraynalı kalecisi Denys Boyko'nun Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanması için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Denys Boyko'nun geçici transferi konusunda Club Brugge Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır." denildi. Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonunun devre arasında Ukrayna'nın Dnipro ekibinden kadrosuna dahil ettiği 29 yaşındaki kaleci, siyah-beyazlı takımda fazla süre alamadı. Transfer olduğu ilk sezonda 5 resmi maçta forma giyen Boyko, geçen sezon İspanya'nın Malaga ekibine kiralanmıştı. Ukraynalı kaleci, bu sezon ise teknik direktör Şenol Güneş tarafından hiçbir maçta tercih edilmedi.

AA

Son Güncelleme: 15.01.2018 17:23
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGFutbolDenys BoykoClub BruggeBeşiktaş
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