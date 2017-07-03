Beşiktaş'tan Fener'e karşı atak

Siyah - beyazlılar, Portekizli yıldız Pepe'nin transferi için en somut adımı bugün atıyor. Beşiktaş yöneticileri bugün öğleden sonra Lizbon'a giderek transferi resmiyete dökmeye çalışacak. Yönetim bu akşam Pepe'nin menajeriyle masaya oturarak transferi noktalamak için görüşemelerde bulunacak. Siyah - beyazlılar, Pepe'ye 2 artı 1 yıllık teklif sunmuştu. 34 yaşındaki Pepe, 2007'den bu yana Real Madrid forması giyiyordu. Pepe son olarak Portekizli milli takımı'yla Konfederasyon Kupası'nda 3. oldu. (beinsports)