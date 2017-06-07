Beşiktaş'tan Flemengo'ya gitti

2 sezon önce Gremio'dan 3.3 milyon Euro'ya transfer edilen Rhodolfo, transfer olduğu sezonun 2. yarısında büyük bir sakatlık geçirmiş ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Sakatlığı sonrasında bir türlü düzenli forma şansı bulamayan Rhodolfo ülkesine geri dönme kararı aldı ve Flemengo'ya transfer oldu. Bu transferden 1.4 milyon Euro gelir elde edecek olan siyah beyazlılar, Rhodolfo'nun 1.7 milyon Euro olan yıllık ücretini ödemekten de kurtulmuş olacak.



İç transferde hareketli günler geçiren siyah beyazlılar, geçtiğimiz hafta bonservisi Inter'de bulunan Caner Erkin'in transferini de yakın zamanda açıklamayı planlıyor. 1 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu Beşiktaş 'ta bulunan Caner için Interli yöneticilerle bir araya gelinmiş ve 600 bin Euro'ya el sıkışılmıştı. Caner'in 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Marcelo'ya Lyon'dan gelen 8 milyon Euroluk teklifi değerlendiren Beşiktaş yönetimi, rakamı 10 milyon Euro'ya çıkartmaya çalışıyor. Şartların oluşması durumunda Marcelo'yu gönderecek olan Beşiktaş yönetimi, gelecek olan para ile Domagaj Vida transferini bitirerek yeni sezon hazırlıklarına başlamak istiyor. Defansa bir isim daha katmayı planlayan Beşiktaş, Mangala ile yapılan görüşmelerde olumsuz sonuç almıştı ancak Marcelo'nun gitmesi durumunda Mangala'ya farklı bir teklif yapılarak takıma katılması sağlanabilir.