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Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Sözleşmesi sona erecek olan Atiba Hutchinson'ın yerine Musa Çağıran'ı transfer etmek isteyen Beşiktaş, oyuncu ve Osmanlıspor ile anlaşmaya vardı

18 Mayıs 2018 Cuma 13:43
Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubundan namağlup lider olarak çıkarak büyük sükse yapan, buna karşın Süper Lig'de son haftaya dördüncü sırada girerek hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

Son yıllarda kadrosunun yaş ortalaması bir hayli yükselen Beşiktaş'ta yönetim, takımı gençleştirmeye çalışırken, bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyor.

Goal Türkiye'nin haberine göre, siyah-beyazlı yönetim Osmanlıspor'un başarılı orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile her konuda anlaşmaya vardı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve ayrılması beklenen Atiba Hutchinson'ın yerine Musa'yı transfer etmeyi planlayan Beşiktaş, ligden düşen ve kadrosundaki birçok oyuncuyu elden çıkarmaya hazırlanan Osmanlıspor ile de el sıkıştı.

Futbola Altay altyapısında başlayıp, 18 yaşında Galatasaray'a transfer olan, fakat sarı-kırmızılı takımda çok şans bulamayıp gönderilen Musa, ardından sırasıyla Konyaspor, Bursaspor, Karabükspor ve Osmanlıspor'da forma giydi.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Osmanlıspor formasıyla 28 maça çıkan ve 8 gol 3 asistlik bir performans gösterdi.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2018 13:57
Anahtar Kelimeler:
Musa ÇağıranOsmanlısporBeşiktaşFutbol
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