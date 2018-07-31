Beşiktaş teklifte bulundu

Tosic ve Mitrovic'in ayrılıklarının ardından Vida ve Pepe'yi de kaybetme ihtimali bulunan Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Şilili Enzo Roco'ya imza attıran siyah beyazlılar PSV'nin Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'le ilgileniyor.

Footmercato'ya özel bir röportaj veren 26 yaşındaki oyuncu, yeni bir macera için hazır olduğunu dile getirirken, "PSV için maksimumu verdim. Önemli sayıda maça çıktım. Artık başka şeyler görmemin zamanı geldi. Ama tabii ki bütün bunlar kulübün onayıyla olacak" dedi.

Rennes ve Beşiktaş'la görüştüğünü itiraf eden Isimat-Mirin, "Ama başka kulüpler de var. Şu anda kulüplerin anlaşması gerekiyor. Ufak 2-3 detay kaldı. Ama çok büyük şeyler değil. Transfer sezonunda olan şeyler. Gidecek ve gelecekler belirleniyor. Sabırla beklemek lazım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a transferi söz konusu olduğunda Gomis'le konuştuğunu dile getiren Fransız, "Hazırlık maçında onunla konuştum. Ülke hakkında güzel şeyler söyledi. Taraftarların tutkusu ve ateşinden bahsetti. Burada oynamamın beni ne kadar mutlu edeceğini söyledi. Onu dinledim ve ardından kararımı verdim" diye konuştu.

2014'ten bu yana PSV forması giyen Isimat-Mirin, stoperin haricinde sağ bekte de forma giyebiliyor.

Güncel Transfermarkt değeri ise 4 milyon euro. PSV ile sözleşmesi 2020'de sona erecek.