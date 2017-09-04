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"Beşiktaş, Türkiye’nin yükselen değeridir"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, "Türkiye'nin en büyük camiası olan Beşiktaş'ın, birlikte olduğu sürece alamayacağı maç, başaramayacağı hiçbir şey yoktur" dedi

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"Beşiktaş, Türkiye’nin yükselen değeridir"
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, bu sezon mücadele edecekleri tüm branşlarda şampiyonluk hedeflediklerini söyledi. Siyah-beyazlı kulüpte Kurban Bayramı vesilesiyle geleneksel bayramlaşma töreni, Vodafone Park tarihi kapı girişinde bulunan fuaye alanında yapıldı. Törene, kulüp başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra kulüp üyeleri ile bazı branşlardan altyapı sporcuları katıldı. Beşiktaş camiasının bayramını kutlayan Orman, yeni bir sezona başladıklarını dile getirerek, "Herkes bunun heyecanı içerisinde. Bütün camiamızın yeni sezonu hayırlı olsun. Bütün branşlarda mücadele veren takımlarımıza hayırlı sezonlar diliyorum." dedi.

'Rekabet daha da artıyor'
Fikret Orman, yer aldıkları tüm branşlarda zor bir sezonun kendilerini beklediğini vurgulayarak, "Beşiktaş, Türkiye'nin yükselen değeri ve parlayan yıldızı. Her geçen gün rekabet daha da artıyor. Bu bizi daha da kenetlendirmeli. Türkiye'nin en büyük camiası olan Beşiktaş'ın, birlikte olduğu sürece alamayacağı maç, başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu sezonu da tüm branşlarda şampiyonluklarla geçirmek niyetindeyiz. Allah yardımcımız olsun. Hepinize tekrar iyi bayramlar diliyorum." diye konuştu.

Orman, törende kulüp üyeleri ve sporcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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