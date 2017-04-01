Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ligin son 2 haftasında Kayserispor ve Antalyaspor ile berabere kalarak 4 puan yitiren ve 2. sıradaki Medipol Başakşehir'in puan farkını 2'ye düşürmesine engel olamayan siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek liderliğini sürdürmeyi hedefleyecek. Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma, saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak. beINSports'tan naklen yayınlanacak mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetecek.
Beşiktaş üç puana kilitlendi
Milli ara öncesi son olarak Antalyaspor ile berabere kalıp 2 puan kaybeden Beşiktaş, bugün sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği'ni yenip zirvedeki iddiasını sürdürmek istiyor
01 Nisan 2017 Cumartesi 14:13
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ligin son 2 haftasında Kayserispor ve Antalyaspor ile berabere kalarak 4 puan yitiren ve 2. sıradaki Medipol Başakşehir'in puan farkını 2'ye düşürmesine engel olamayan siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek liderliğini sürdürmeyi hedefleyecek. Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma, saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak. beINSports'tan naklen yayınlanacak mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetecek.