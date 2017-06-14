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Beşiktaş, UEFA'ya itiraz etti

Beşiktaş, Lyon maçında çıkan olaylar yüzünden UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti

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Beşiktaş, UEFA'ya itiraz etti

Beşiktaş Kulübü, UEFA Disiplin Komitesinin, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla oynadıkları maçta yaşanan olaylarla ilgili olarak, siyah-beyazlılara verdiği 100 bin avro para cezası ile 2 yıl ertelemeli olarak UEFA kupalarından 1 yıl men cezasına itiraz etti.

Siyah-beyazlı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "13.04.2017'de oynanan Olympique Lyon- Beşiktaş UEFA Avrupa ligi maçına ilişkin olarak UEFA Disiplin Komitesi kısa kararı gereği kulübümüze 100.000 avro para cezası ve aynı eylemlerin tekrarlanması halinde 2 yıl ertelemeli olarak UEFA kupalarından 1 yıl men cezası verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. UEFA Disiplin Komitesine yapılan talep doğrultusunda gerekçeli kararın siyah-beyazlı kulübün vekillerine gönderildiği belirtilerek, karara karşı UEFA Temyiz Kurulu nezdinde başvurunun yapıldığı aktarıldı.

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