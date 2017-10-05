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Beşiktaş ve Fenerbahçe hırçınlaştı

Süper Lig'in ilk 7 haftalık bölümünde en hırçın takımlar Beşiktaş ve Fenerbahçe oldu

05 Ekim 2017 Perşembe 11:41
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Beşiktaş ve Fenerbahçe hırçınlaştı

Ligin geride kalan 7 haftasında hakemler 311 sarı, 21 de kırmızı kart çıkardı. Süper Lig'de şu ana kadar en fazla kırmızı kartı Beşiktaş ve Fenerbahçeli futbolcular gördü.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 4'er kımızı kartla ligin en hırçın takımları sıralamasında başı çekti. İki takım arasında 6. haftada oynanan derbi maça penaltı ve kırmızı kartlar damga vurdu. Karşılaşmayı penaltıdan bulduğu gollerle 2-1 kazanan Fenerbahçe'de Neto ve İsmail Köybaşı, Beşiktaş'ta ise Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup kırmızı kart gördü. Ayrıca Beşiktaş'ta, Kardemir Karabükspor maçında Dusko Tosic, Fenerbahçe'de ise Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında Alper Potuk ve Martin Skrtel takımlarını eksik bıraktı.

Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Osmanlıspor da ikişer kırmızı kartla hırçın takımlar arasına girdi. Ligde en fazla kırmızı kart 6 ve 3. haftalarda görüldü. Hakemler 6. haftada 7, 3. haftada ise 6 kez kırmızı kartına başvurdu.

Sarı kart istatistiklerinde ise Trabzonspor ilk sırada yer aldı. Hakemler, 7 maçta sarı kartını 26 kez bordo-mavili futbolculara gösterdi.

Ligin en hırçın takımlarından Beşiktaş'a 20, Fenerbahçe'ye ise 19 sarı kart çıktı.

Ligin centilmeni "Göz Göz"

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, 12 sarı kartla "Centilmen Lig"de zirvede yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşCentilmenFenerbahçeFutbolGalatasarayGöztepeHırçınKırmızı KartSporSÜPERLİG
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