Beşiktaş yandı! İki dev Talisca'ya talip Beşiktaş'ın bu sezon başında Benfica'dan iki yıllığına kiraladığı Talisca için İtalyan ekibi Lazio devreye girdi. Liverpool da oyuncu için nabız yokluyor

14 Mart 2017 Salı 12:51 Bu haber kez okundu.