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Beşiktaş yandı! İki dev Talisca'ya talip

Beşiktaş'ın bu sezon başında Benfica'dan iki yıllığına kiraladığı Talisca için İtalyan ekibi Lazio devreye girdi. Liverpool da oyuncu için nabız yokluyor

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Beşiktaş yandı! İki dev Talisca'ya talip

Sezon başında Benfica'dan iki yıllığına kiralanan ve gösterdiği performansla ayakta alkışlanan Anderson Talisca hakkında sıcak bir gelişme var.

A Bola'nın haberine göre bonservisi Benfica'da bulunan Talisca için Serie A'nın önde gelen ekiplerinden Lazio devreye girdi. Beşiktaş'ın 25 milyon euro'luk opsiyonla kiraladığı Talisca, siyah-beyazlı ekibin Portekiz temsilcisine bu parayı ödemesi halinde Beşiktaş'a transfer olacak. Transfer önceliği Beşiktaş'ta olmasına rağmen yüksek bonservis bedeli, transferin önüne geçiyor. Balde Keita'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşın Talisca'yı transfer etmek isteyen Lazio'nun dışında İngiliz devi Liverpool'un da yıldız oyuncu için nabız yokladığı belirtildi.
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