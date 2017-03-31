Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları Spor Toto Süper Lig maçını kazanmak istediklerini söyledi.



Başkent ekibinin de ortaklarından olduğu "Beysu Evler" projesinin tanıtımın yapıldığı organizasyonda konuşan kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Özat, Beşiktaş'ın iyi bir ekip olduğunu belirterek, "Beşiktaş yenilmeyecek takım değil. Eksiğimiz gediğimiz yok. Kazanmak için her şeyi yapacağız." dedi. Ligin en formda takımıyla deplasmanda karşılaşacaklarına dikkati çeken Özat, "Mutlaka onların da zaafları var. Biz de bunların üzerinde çalışıyoruz. Kazanmak için oynayacağız. Maçın sonucunu bilemeyiz ama oraya gidip yaslanıp savunma yaparak kalenin önünden çıkmama gibi bir düşüncemiz yok. Sonuçları istediğimiz gibi olmasa da Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında ne yaptıysak yine göze hoş gelen bir futbol sergileyeceğiz. İyi güzel zevkli bir mücadele olacağını düşünüyorum." diye konuştu. Özat, matematiksel olarak kümede kalma kesinleşmeden rahatlamanın bir anlamı olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Fazla rahatlık iyi değildir. Önümüzde 10 maç var 5'i içeride. Alabileceğimiz kadar puan toplamak ve bulunduğumuz yerden yukarılara çıkmak istiyoruz. Bu anlamda Beşiktaş maçı önemli. İç sahada belirgin bir gücümüz, üstünlüğümüz var. İç saha galibiyetlerine dışarıdan da puanlar eklersek sıralamada çok iyi olacağız. İyi oynayanın, hak edenin kazanacağı bir müsabaka olmasını temenni ediyorum."

Cavcav: "İstanbul deplasmanı kolay değil"

Organizasyona katılan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murut Cavcav ise ligde Beşiktaş ile zor bir karşılaşma yapacaklarını belirterek, "Liderle oynayacağız. İstanbul deplasmanı kolay değil ama futbol bu, top yuvarlak." değerlendirmesinde bulundu. Kırmızı-siyahlı takım ve teknik ekipten memnun olduklarını dile getiren Cavcav, şöyle devam etti: "Moraller yüksek. İstanbul'dan iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyoruz. Transfer çalışmalarımız da sürüyor. Yeni sezon için yabancı futbolcu arayışlarımız devam ediyor. Gelecek ay yurt dışına gideceğim. Futbolcu seyredeceğiz. Hocamızla konuşacağız, düşüncelerini alacağız. Bu doğrultuda Gençlerbirliği'nin çıtasını yükseltmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

İlhan Cavcav Parkı yapılacak