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Beşiktaş yönetimi sefere çıkıyor

Beşiktaş Yönetimi, transfer görüşmelerine başlamak için bu hafta Avrupa turuna çıkıyor

06 Haziran 2018 Çarşamba 13:30
Beşiktaş yönetimi sefere çıkıyor

Beşiktaş Yönetimi, transfer görüşmelerine başlamak için bu hafta Avrupa turuna çıkıyor. Benteke, Sturridge, Rafael, Juan Jesus, Klaassen ve Rafael gibi yıldız isimleri transfer listesine dahil eden siyah-beyazlılar, sezon başı kampına kadar 1 ya da 2 bomba patlatmayı hedefliyor. Forvet konusunu Sturridge ya da Benteke’yle çözmek isteyen Beşiktaş, bu futbolcularda mutlu sona ulaşamazsa, Burak Yılmaz için girişimlere başlayacak.

Transfer için sessiz şekilde çalışmalarını yürüten Beşiktaş Yönetimi, bu hafta Avrupa’ya açılacak. Transfer listesinde birçok yıldız isim bulunan Beşiktaş, önceliği sağ bek konusuna vermiş durumda. Eski futbolcusu Daniel Opare ile el sıkışan siyah-beyazlılar, sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Gana’lı oyuncu için beklemeye geçti. Sağ bek transferi için Opare’yi kadrosuna katacak olan Beşiktaş, bu bölgeye yine de başka bir isim bakıyor. Alternatifli bir kadro için harekete geçen yöneticiler, Lyon forması giyen Rafael için girişimlerini hızlandıracak. Fransız Kulübü yetkililerine bu futbolcu için teklifte bulunan ancak kabul edilmeyen Beşiktaş, Lyon yetkililerinin kapısını yeni bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Rafael transferi konusunda sonuç alınması halinde, yöneticiler Ada’nın yolunu tutacak. Forvet transferini İngiltere’de bitirmek isteyen Beşiktaş, Sturridge ve Benteke için harekete geçecek.

LIVERPOOL KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Beşiktaş’ta ilk hedef Daniel Sturridge. Liverpool Teknik Direkörü Jurgen Kloop’un kadroda düşünmediği golcü futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak West Bromwich forması giymişti. Beşiktaşlı yöneticiler, sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek olan golcü futbolcu için devreye giriyor. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan bu futbolcu için teklif verecek olan yönetim, Liverpool’da son sezonunu yaşayacak olan Sturridge’i uygun bir fiyata almayı planlıyor. 5 milyon Euro civarında bu transferi bitirmek isteyen siyah-beyazlılar, olumsuz yanıt alınması durumunda rotayı Benteke’ye çevirecek. Ancak Benteke için istenilen fiyat 20 milyon Euro. Beşiktaş’ın bu rakamlara çıkması oldukça zor. Yönetim bu nedenle kiralama yöntemiyle Benteke’yi kadroya katmanın planlarını yapıyor.

TALISCA’NIN YERİNE KLAASSEN

Talisca’nın ayrılmasıyla birlikte bu bölgeye takviye yapmaya hazırlanan Beşiktaş, Everton forması giyen Davy Klaassen’i gözüne kestirdi. 25 yaşındaki futbolcu 10 numara mevkisinde forma giyiyor. Klaassen için Everton’ın kapısını çalmaya hazırlanan Beşiktaş, Ada ekibine teklifini yapacak. Geçtiğimiz yıl Ajax’tan 27 milyon Euro karşılığında Everton’a gelen Klaassen, beklentilerin altında kaldı. Premier Lig’de 7 maçta forma giyen bu karşılaşmaların hiçbirinde 90 dakika oynamayan Klaassen, uzun bir süre kadro dışı kaldı ve Everton’un U23 takımıyla maçlara çıktı.

YERLİ İSİMLERLE GÖRÜŞMELER BU HAFTA

Transfer komitesinin Avrupa’ya açılacağı günlerde, Türkiye’de kalan siyah-beyazlı yöneticiler ise yerli oyuncu transferi için görüşmelerde bulunacak. Özellikle Emre Akbaba ve Deniz Türüç konusunda ısrarcı olan siyah-beyazlılar, önceliği bu 2 isme vermiş durumda. Sturridge ve Benteke konusunda görüşmelerde bulunacak olan yönetimin bir diğer forvet hedefi ise Burak Yılmaz. Ancak Trabzonspor’la ilişkilerin bozulmaması adına yönetim bu futbolcuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadı. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak’ın yıllık ücretinde indirim yapmasını istemişti. Yüzde 50’ye yakın bir indirim istenen Burak’ın, bu kadar çok indirime gitmeyeceği öğrenilirken, bu futbolcu, yönetimle bir görüşme yapacak ve transferi konusunda kolaylık sağlanmasını isteyecek. Burak konusundaki gelişmelere göre Beşiktaş Yönetimi, bu futbolcu için de girişimlerini başlatacak. Özellikle Teknik Direktör Şenol Güneş, Burak konusunda ısrarcı.

İHA

Son Güncelleme: 06.06.2018 14:31
Anahtar Kelimeler:
Transfer çalaşmalarıYönetimBeşiktaşFutbol
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