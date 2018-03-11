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Beşiktaş zirveye koşuyor

Spor Toto Süper Lig’de Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup eden Beşiktaş zirveye bir adım daha yaklaştı

11 Mart 2018 Pazar 16:50
Beşiktaş zirveye koşuyor

Süper Lig’in 25 haftalık bölümünün genelinde rakiplerinin gerisinde kalan son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş, üst üste elde ettiği galibiyetlerle ikinci sıraya kadar yükseldi. Ligin 22. haftasında dördüncü sırada kalan Beşiktaş, sonraki karşılaşmada üçüncü durumda bulunan Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek rakibiyle sıralamada yer değiştirdi. Bir sonraki hafta Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, averajla üçüncü sıradaki yerini korudu. Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup eden ve son 3 maçta 9 puan alan Beşiktaş, söz konusu haftaya ikinci sırada başlayan Medipol Başakşehir’i averajla geçerek ikinci sıraya yükseldi. Toplamda 50 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, rakibiyle puanları eşitledi.

8 puan geriden geldi

Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının yoğun olduğu dönemde ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, geriden gelip zirveye tutunmayı başardı. Ligin 8. haftasına kadar 14 puan toplayabilen ve lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düşen siyah-beyazlı ekip, 9. haftada da aynı şekilde rakibinin arkasında kaldı. Beşiktaş, 9. haftada 15 puanla, zirvenin 8 puan gerisine düşmesine rağmen, sonraki 16 maçta farkı eritti. Beşiktaş, özellikle ikinci yarıdaki başarılı performansıyla adım adım zirveye yaklaştı. Sezonun ikinci bölümünde şu ana dek 8 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı. Ligin 20. haftasına kadar zirvenin 6 puan gerisinde kalan Beşiktaş, son 5 maçta elde ettiği galibiyetlerle rakiplerini yakaladı.

Anahtar Kelimeler:
Süper LigBeşiktaşZirve
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