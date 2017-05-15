Beşiktaş’a yeşil ışık yaktı

Ümraniyenispor’u 2-1 mağlup ederek Play-Off iddiasını sürdüren Altınordu’da başarılı kaleci Erce Kardeşler, açıklamalarda bulundu. Zor bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen genç eldiven, "İki takım için de hayati önem taşıyordu. Beraberlik iki takıma da yaramıyordu. Biz de kazanmak için elimizden geleni yaptık. Saha içinde ufak tefek olaylar oldu. Bunlar gayet normal şeyler. İnsanlar geriliyor ve adrenalin salgılıyor. Ama maçtan sonra bütün rakip takım oyuncularını öptük. Hepsi arkadaşımız, dostumuz. İddiamız son ana kadar devam edecek. Haftaya da Eskişehir’i yenip diğer takımların puan kaybını bekleyip inşallah adımızı Play-Off’a yazdıracağız. Ama yazdıramasak da bütün arkadaşlarımın emeğine, yüreğine, karakterine sahip. Onlarla aynı takımda olmaktan dolayı gurur duyuyorum ve çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"TATİL ZAMANI TRANSFER NETLEŞİR"

Bu sezon gösterdiği performansla ismi başta Beşiktaş olmak üzere birçok büyük kulüple anılmaya başlayan genç file bekçisi, takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak, "Bilmiyorum ama 31 Mayıs’a kadar Altınordu’nun oyuncusuyum. Ondan sonra ne olur biter bilemeyiz ama dediğim gibi 31 Mayıs’a kadar Altınordu’dayım. Daha lig bitmedi. Önümüzdeki hafta oynayacağımız karşılaşmanın ardından oturup tatil zamanı ne olacak ne bitecek göreceğiz inşallah" diye konuştu.