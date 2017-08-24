"Beşiktaş’ı huzursuz edeceğiz"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacakları maçta, doğru yolda olduklarını göstermek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Le Guen, Özlüce Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'da zor bir maç olacağını söyledi. Hafta başından beri bu maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Le Guen, "Evet, belki favori değiliz, bu maç için onlar favori ama buna rağmen iyi bir sonuç almak, onları rahatsız, huzursuz etmek ve doğru yolda olduğumuzu göstermek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"En azından bir şeyler kopararak döneceğiz"

Maçın önemini bildiğini dile getiren Le Guen, şunları söyledi: "Gelmeden önce de biliyordum ama burada geçirdiğim sürede maçın ne kadar önemli olduğunun daha fazla farkına vardım. Şehir içinde zaman zaman taraftarlarla denk geliyoruz onlar da bu durumun altını çiziyor. Yani tamamen farkında olduğumu söyleyebilirim bu maçın öneminin. İşte tam da o yüzden hafta başından beri sahadaki çalışmalarımızda, konsantrasyonumuzda biraz daha farklılık var. Herkes elinden geleni daha fazla yapmaya çalışıyor. Zor bir maç, hepimiz bunun farkındayız ama umuyorum ki İstanbul'dan bir şeyler alarak, en azından bir şeyler kopararak döneceğiz." Ekoko ve Delarge'nin durumuyla ilgili Le Guen, "İkisi de oynaması muhtemel oyuncularımız. Henüz hazır değiller, antrenman ve maç eksiklikleri var ama mutlaka kadroda olacaklar. İlk 11'de mi başlarlar, yedek mi olurlar, emin değilim ama kadroda olacakları kesin ikisinin de.'' ifadelerini kullandı.

"Ekoko transferi beni çok memnun etti''

Deneyimli teknik adam, transfer çalışmaları çerçevesinde forvet için istediğinin olup olmadığı sorusu üzerine şunları kaydetti: "Beşiktaş maçından sonra bu konuyla alakalı durumlara bakacağız, daha fazla eğileceğiz. Şu an sadece bu maça konsantre olmak istiyorum. Sadece bu maçta kadroda olabilecek oyuncularıma eğilmek istiyorum. Sonrasında mutlaka ki kadroya destek olabilecek oyuncularla ilgili çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ama doğruyu söylemem gerekirse transferde adım adım gidiyor olmamız gerçekten hoşuma gidiyor. Özellikle Ekoko transferi beni çok memnun etti. Bir fırsat transferi oldu aslında bakarsanız bizim için. İyi bir oyuncu, hem de serbest bir oyuncuydu. Tabii ki en iyi durumuna dönmesi için en az 3 hafta daha antrenmanlara devam etmesi gerekecek. Ama genel olarak iyi bir transfer olduğunu söyleyebilirim.''



Bursaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Süper Lig'de 26 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde yapılan ve 1,5 saat süren antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık tutuldu.

Isınma hareketleriyle başlayan, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde yeşil-beyazlı takım, Beşiktaş maçının taktik provasını gerçekleştirdi. Bursaspor'da sakatlıkları nedeniyle tedavilerine devam edilen Kubilay Kanatsızkuş ve Josua John antrenmana katılmadı. Yeşil-beyazlılar, yarın sabah yapacağı son antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak öğle saatlerinde İstanbul'a hareket edecek.